«Лишают не развлечений - смысла жизни». В Гомеле у незрячих хотят забрать единственный досуговый центр

Источник материала: Tut.by

Гомельских инвалидов по зрению хотят лишить клуба, где они отдыхают, танцуют, поют, проводят занятия по реабилитации, занимаются спортом. Руководство предприятия «Светотехника» Белорусского товарищества инвалидов по зрению решило продать здание. Незрячие просят этого не делать, говорят, что без него жизнь для многих из них просто лишится смысла.





— Мы бы вам сейчас показали, как играем в наш теннис, — шоудаун называется, не слышали? Да только стол свой отдали на соревнования. Дима, ну сбегай, покажи хоть ракетки, чтобы люди знали, — просит молодого человека пожилая женщина. Парень исчезает за дверью, а через пару минут уже появляется с инвентарем.

— Вы так быстро передвигаетесь, — удивляемся проворности тотально слепого Дмитрия Геращенко.

— Да мы здесь за столько лет выучили маршрут досконально, ориентируемся очень хорошо. А теперь, если клуб заберут, кружки перенесут в другие места, придется все начинать заново, не каждый справится. Ведь для таких как мы каждый выход в город — это большой стресс, — говорит молодой человек. Здесь Дмитрий работает инструктором по культуре, спорту и реабилитации.

Сам он, несмотря на инвалидность, ведет активный образ жизни — танцует, играет в теннис и даже в футбол. Но самое главное — своим оптимизмом и верой в собственные силы заряжает других инвалидов по зрению. И все это — в стенах этого, ставшего родным, клуба.



В руках у Дмитрия — ракетка для шоудауна

Общежитие для незрячих на улице Советской в Гомеле построили 38 лет назад рядом со специализированным предприятием для инвалидов по зрению «Светотехника». Передвигаться на большие расстояния для людей с тростью — проблема. Поэтому мини-городок для них спроектировали так, чтобы все необходимые объекты были в шаговой доступности: завод, рядом — жилье, и под одной крышей с ним — досуговый центр. Теперь же его хотят у людей забрать. Что будет с кружками по интересам — их тут с десяток плюс библиотека, — неясно.





Тучи над клубом сгущались уже давно. В последние годы не самому успешному предприятию «Светотехника» было сложно содержать соцобъект. Но, говорят работники, им обещали, что клуб не закроют, — и они верили.

— Получается, что нас обманывали. Просто все это время не было покупателя, а теперь он появился, показал деньги — и наша судьба уже никого не интересует. Говорят, что здесь собираются открывать детский развлекательный центр, а нас при этом лишают даже не развлечений, а смысла жизни, — говорят незрячие.

— Если разговор уже не о человечности, а о выгоде, то и частнику, что купит это здание, придется непросто. Это наша территория, и конфликты с посетителями центра, которые будут привозить сюда детей на машинах, неизбежны. Слепые же будут ходить здесь по своему маршруту, прямо вдоль машин. Для незрячих это всегда проблема — то тростью поцарапают автомобиль, то зеркала снесут. Такое уже не раз было, и инвалиды выплачивали ущербы автовладельцам. Все это неприятно не только для нас, но и для них. Люди просто перестанут ездить сюда, — уверена жительница дома для незрячих Зинаида Машковская.

Кстати, говорят местные, лишиться они могут не только клуба, но и спокойной жизни. Точнее, уже лишились: в нескольких метрах от их дома кипит стройка — возводят гипермаркет.

— Слепой человек очень восприимчив к шуму: все эти экскаваторы, работающая круглые сутки техника давит на психику. Но мы готовы терпеть. Только вот ради чего? Скоро здесь появится огромная парковка, остановку перенесут дальше — такие перемены для нас просто шок. Не дурные ж люди нам все это 40 лет назад строили — все продумано было до мелочей. А теперь все хотят разрушить, — говорит Владимир Череухин.





Нежелающие мириться с таким положением дел люди написали письмо в Центральное правление Общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению», собрали под ним подписи — и отправили перед самым пленумом ОО в Минск. Но их проблему на пленуме так никто и не озвучил.

Председатель Центрального правления БелТИЗ Олег Шепель в разговоре с TUT.BY дает понять: вопрос с продажей клуба — решенный, обжалованию не подлежит.

— В стране 18 наших предприятий, и при всех этих предприятиях были клубы. Когда денег хватало, их никто не считал, свет и прочие услуги стоили копейки — все было хорошо. Теперь же другое время — и это большая проблема. Тем более, что 5 лет клуб не эксплуатировался, там даже батарей нет. Здание требует серьезного ремонта. Это огромные деньги, которых у предприятия просто нет. Поэтому и было принято решение уплотниться.





По словам Олега Шепеля, ни одна секция для незрячих не будет упразднена. Часть кружков переедут на второй этаж завода, а часть — в инклюзивный центр, расположенный на улице Юбилейной.

Однако самих незрячих такой вариант не устраивает.

— В тот инклюзивный центр нужно добираться с двумя пересадками — для многих из нас это испытание и стресс. Люди просто не станут туда ездить. И на предприятии размещать нельзя. Ведь это за проходной, там производство, машины большие, техника, а люди слепые, и далеко не все — рабоники этого предприятия. Все это — до первой трагедии, — рассуждают люди.



