ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Алжире перенесли президентские выборы из-за отсутствия кандидатов

03.06.2019 — Новости Общества | Полымя  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полымя

Президентские выборы в Алжире перенесены из-за отсутствия кандидатов, передает РИА Новости.

Сегодня Конституционный совет Алжира отверг досье обоих претендентов, которые подали документы на регистрацию для участия в выборах в последний момент — врача Абдельхакима Хаммади и инженера Хамида Тавахири.

Следовательно, выборы, которые должны были состояться 4 июля, отложены. Руководить страной продолжит временный президент Абдель Кадер Бенсалах, которому предстоит заново созвать избирательную комиссию.

Отметим, что ведущие политические силы страны бойкотируют президентские выборы, а остальные потенциальные претенденты на пост главы государства свои кандидатуры не выдвигали.

Бывший президент Алжира 82-летний Абдельазиз Бутефлика 2 апреля на фоне массовых протестов досрочно подал в отставку из-за проблем со здоровьем.

sb.by

 
 
Ссылка на источник 16
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президентские выборы в Алжире перенесены из-за отсутствия кандидатов, передает РИА Новости. Сегодня Конституционный совет Алжира отверг досье обоих...
 
Новости дня
Новости общества
 
Названы города с самым дорогим интернетом в мире
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Soligorsk News
Горецкий вестник
03.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика