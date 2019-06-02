В Алжире перенесли президентские выборы из-за отсутствия кандидатов

Источник материала: Полымя

Президентские выборы в Алжире перенесены из-за отсутствия кандидатов, передает РИА Новости.

Сегодня Конституционный совет Алжира отверг досье обоих претендентов, которые подали документы на регистрацию для участия в выборах в последний момент — врача Абдельхакима Хаммади и инженера Хамида Тавахири.

Следовательно, выборы, которые должны были состояться 4 июля, отложены. Руководить страной продолжит временный президент Абдель Кадер Бенсалах, которому предстоит заново созвать избирательную комиссию.

Отметим, что ведущие политические силы страны бойкотируют президентские выборы, а остальные потенциальные претенденты на пост главы государства свои кандидатуры не выдвигали.

Бывший президент Алжира 82-летний Абдельазиз Бутефлика 2 апреля на фоне массовых протестов досрочно подал в отставку из-за проблем со здоровьем.

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