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Названы города с самым дорогим интернетом в мире

03.06.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Эксперты Deutsche Bank назвали города с самым дорогим интернетом. Для составления рейтинга они взяли стоимость месяца доступа в интернет на скорости 8 Mbps, пишут «Вести».

Названы города с самым дорогим интернетом в мире

Самый дорогой интернет — в крупнейшем городе Объединенных Арабских Эмиратов, торговом и финансовом центре ОАЭ Дубае — $ 82.

Второе, третье и четвертое места разделили столица Ирландии Дублин и американские мегаполисы Сан-Франциско и Нью-Йорк — $ 52.

Замыкает первую пятерку Бостон — $ 50.

В десятку попали также крупнейший город Новой Зеландии Окленд ($ 50) и столица страны Веллингтон ($ 46), столица и крупнейший город Саудовской Аравии Эр-Рияд ($ 46), самый крупный город ЮАР, экономический и финансовый центр страны Йоханнесбург ($ 46).

Замыкает десятку второй по численности город ЮАР Кейптаун — $ 43.

sb.by

 
 
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Эксперты Deutsche Bank назвали города с самым дорогим интернетом. Для составления рейтинга они взяли стоимость месяца доступа в интернет на
 
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