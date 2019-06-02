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Тонкости летнего отдыха: откуда выгоднее лететь и какие страны в любимчиках у туристов

03.06.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Корреспондент МЛЫН.BY узнала у эксперта в области туризма, редактора сайта Республиканского союза туристических организаций Беларуси Лилии Кобзик, какие страны наверняка окажутся востребованными нынешним летом.

— Какие направления белорусы выбирают чаще всего?

— Тенденции сильно не меняются. Египет — круглогодичное направление, туда летят даже летом, несмотря на сорокоградусную жару. Но оптимальный сезон — весна и осень. Еще белорусы обожают Черногорию. Кстати, на июнь билетов на чартерные рейсы в Черногорию уже нет. Из Минска будет вылететь проблематично.

Топ-10 2018 года

  • Египет (211 962);
  • Турция (151 393);
  • Украина (122 137);
  • Болгария (49 821);
  • Российская Федерация (47 033);
  • Испания – (32 228);
  • Польша – (30 245);
  • Греция (28 080);
  • Грузия (16 380);
  • Черногория (16 188).

— Какие страны будут востребованы этим летом?

— Египет снова будет лидером. Останутся Турция, Украина (Одесса), Болгария, Черногория. В этом году Турция недешевая — местные отельеры перешли на расчеты в евро и теперь цены зависят от курса этой валюты, а не доллара или турецкой лиры. Популярным у белорусов становится отдых в Греции, Испании и на Кипре.

Еще белорусы полюбили Барселону. Есть и новые для нас направления — Албания и Тунис. В Тунис резко увеличилась полетная программа, в то время как раньше развитию направления мешала политическая ситуация в стране. Думаю, теперь объемы возрастут в 5-10 раз.

— Откуда вылетать выгоднее — из Минска или других городов?

— Конечно, сам перелет дешевле из Киева, у них бюджетные авиалинии. Если разница в 300-400 долларов, то белорусы выбирают трансфер до Киева и вылетают оттуда. Но нужно учитывать риск: рейсы часто задерживают. Все же самолетов очень много, конкуренция большая. Уже есть тенденция — белорусы все чаще стали летать из Минска. Из столицы можно найти билеты и за 500 долларов на человека. В Египет также можно летать и из регионов: Бреста, Гродно, Витебска, Гомеля и Могилева. Все зависит от сезона, отеля и желаний туриста.

http://www.mlyn.by/2019/06/tonkosti-letnego-otdyha-otkuda-vygodnee-letet-i-kakie-strany-v-lyubimchikah-u-turistov/

 
Теги: Курсы валют, Брест
 
 
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В 2018 году белорусы чаще всего ездили отдыхать в Египет, Турцию и Затоку.
 
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