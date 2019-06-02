Тонкости летнего отдыха: откуда выгоднее лететь и какие страны в любимчиках у туристов

Корреспондент МЛЫН.BY узнала у эксперта в области туризма, редактора сайта Республиканского союза туристических организаций Беларуси Лилии Кобзик, какие страны наверняка окажутся востребованными нынешним летом.
— Какие направления белорусы выбирают чаще всего?
— Тенденции сильно не меняются. Египет — круглогодичное направление, туда летят даже летом, несмотря на сорокоградусную жару. Но оптимальный сезон — весна и осень. Еще белорусы обожают Черногорию. Кстати, на июнь билетов на чартерные рейсы в Черногорию уже нет. Из Минска будет вылететь проблематично.
Топ-10 2018 года
- Египет (211 962);
- Турция (151 393);
- Украина (122 137);
- Болгария (49 821);
- Российская Федерация (47 033);
- Испания – (32 228);
- Польша – (30 245);
- Греция (28 080);
- Грузия (16 380);
- Черногория (16 188).
— Какие страны будут востребованы этим летом?
— Египет снова будет лидером. Останутся Турция, Украина (Одесса), Болгария, Черногория. В этом году Турция недешевая — местные отельеры перешли на расчеты в евро и теперь цены зависят от курса этой валюты, а не доллара или турецкой лиры. Популярным у белорусов становится отдых в Греции, Испании и на Кипре.
Еще белорусы полюбили Барселону. Есть и новые для нас направления — Албания и Тунис. В Тунис резко увеличилась полетная программа, в то время как раньше развитию направления мешала политическая ситуация в стране. Думаю, теперь объемы возрастут в 5-10 раз.
— Откуда вылетать выгоднее — из Минска или других городов?
— Конечно, сам перелет дешевле из Киева, у них бюджетные авиалинии. Если разница в 300-400 долларов, то белорусы выбирают трансфер до Киева и вылетают оттуда. Но нужно учитывать риск: рейсы часто задерживают. Все же самолетов очень много, конкуренция большая. Уже есть тенденция — белорусы все чаще стали летать из Минска. Из столицы можно найти билеты и за 500 долларов на человека. В Египет также можно летать и из регионов: Бреста, Гродно, Витебска, Гомеля и Могилева. Все зависит от сезона, отеля и желаний туриста.