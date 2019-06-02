Источник материала: Единство

С 15.00 до 5.00 утра молодые люди танцевали под хиты белорусских и российских ди-джеев. Особенно бурно борисовская публика встретила российский дуэт Grivinа, известный по хиту «Я хочу», который собрал уже более 28 миллионов просмотров на YouTube. Порадовал своим выступлением и Леша Свик, треки которого попадают в топ-чарты радиостанций Like FM и Рекорд. Ночью на сцене зажгло российское трио Swanky Tunes — первые в России, кто записал совместную работу с мировым ди-джеем Tiesto. Благодаря этому группу знают в Америке, Канаде, Австралии, странах Европы.

Порадовало, что организаторы позаботились о самых маленьких гостях фестиваля – для детей работали батуты, надувные горки, можно было сделать аквагрим. В общем, многие отдыхали всей семьей.

Организаторы не захотели рассказать, сколько всего было продано билетов. Но оценив визуально, можно предположить, что гостей могло бы быть больше. Многих не устроила высокая стоимость билетов. Станет ли этот фестиваль традиционным – покажет время.

Екатерина ВОРОБЬЕВА, фото Екатерины ТИХОНОВОЙ