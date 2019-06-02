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За гибель ребенка в колодце в Калинковичском районе может ответить коммунальник

03.06.2019 14:55 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Установлено, что отверстие колодца было закрыто щитом из ветхих деревянных досок, которые сломались под весом ребенка. Возбуждено уголовное дело по ст. 428 УК (служебная халатность) в отношении мастера участка «Бобровичи» КУП «Коммунальник Калинковичский», сообщает СК.

Напомним, трагедия произошла 30 апреля в одной из деревень Калинковичского района. Возле дома малыш с другими детьми играл в прятки. Рядом была и мать ребенка. Когда сын пропал из виду, женщина принялась искать его. Но сразу найти малыша не удалось, дети также не смогли объяснить, куда исчез мальчик. К поискам малыша подключились родственники и соседи. Нашли его в техническом колодце, расположенном в зарослях. Мальчик к этому времени был мертв.


Фото: СК

Установлено, что водопроводные колодцы в деревне Замостье находятся на балансе КУП «Коммунальник Калинковичский». Возбуждено уголовное дело за служебную халатность в отношении мастера участка «Бобровичи» КУП «Коммунальник Калинковичский».

 
 
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Напомним, трагедия произошла 30 апреля в одной из деревень Калинковичского района
 
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