В Бресте продолжается проверка по факту гибели одногруппника застреленного могилевского инспектора Потаповича

Источник материала: Tut.by

Брестские следователи продолжают проверку по факту гибели 21-летнего сотрудника Московского РОВД, сообщил TUT.BY официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк.



Фото со страницы Валерия в соцсети Вконтакте

Тело молодого человека обнаружили 12 сентября прошлого года. По предварительной версии, он застрелился из табельного оружия. Следов смерти криминального характера обнаружено не было. Следственный комитет тогда начал проверку по факту гибели сотрудника милиции — она продолжается по сей день.

Известно, что погибший брестчанин был одногруппником инспектора ГАИ Евгения Потаповича, который, по официальной версии, застрелился из табельного оружия. В беседе с TUT.BY мать могилевчанина сказала , что Евгений дружил с Валерием Калькисом и просил ее «в случае чего» съездить на могилку к Валерию, «который был как брат родной».

Мать Валерия Калькиса в беседе с TUT.BY подтвердила, что проводится проверка, но от каких-либо комментариев отказалась.

Могилеве офицер ГАИ найден убитым. На дорогах страны выставлены блокпосты, возбуждено дело">Вечером 16 мая появилось сообщение о том, что в Могилеве похищен сотрудник милиции. Весь личный состав милиции Могилевской области подняли по тревоге, на дорогах всей страны выставили блокпосты. Искали черную «Волгу» с российским регистрационным номером. По первоначальной версии, сотрудника ГАИ в черную «Волгу» затолкали трое неизвестных лиц цыганской или кавказской наружности в микрорайоне Чапаевка и вывезли в неизвестном направлении. Через несколько часов стало известно, что тело пропавшего лейтенанта Евгения Потаповича нашли в лесу. Официально сообщалось об огнестрельной ране головы. 20 мая СК сообщил, что основная версия гибели сотрудника ГАИ в Могилеве — суицид. Позже об этой версии как единственной приоритетной заявил и глава МВД Игорь Шуневич .