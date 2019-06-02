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В Бресте продолжается проверка по факту гибели одногруппника застреленного могилевского инспектора Потаповича
03.06.2019 15:49 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Брестские следователи продолжают проверку по факту гибели 21-летнего сотрудника Московского РОВД, сообщил TUT.BY официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк.
Тело молодого человека
Известно, что погибший брестчанин был одногруппником инспектора ГАИ Евгения Потаповича, который, по официальной версии, застрелился из табельного оружия. В беседе с TUT.BY мать могилевчанина
Мать Валерия Калькиса в беседе с TUT.BY подтвердила, что проводится проверка, но от каких-либо комментариев отказалась.
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В Бресте продолжается проверка по факту гибели одногруппника застреленного могилевского инспектора Потаповича
По предварительной версии, молодой человек также застрелился из табельного оружия.
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