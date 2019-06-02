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Спустя 16 лет в Беловежскую пущу вернулся бурый медведь

03.06.2019 15:52 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В конце мая работники Пружанского охотхозяйства нашли следы медведя, сообщает сайт нацпарка «Беловежская пуща».


Фото: npbp.by

В течение нескольких дней также поступили несколько сообщений от местных жителей и сотрудников Национального парка о следах медведя-одиночки в юго-восточной части Беловежской пущи в окрестностях деревень Дедовка и Броды.

Медведи исчезли из Беловежской пущи еще в конце XIX века, в том числе в результате интенсивных охот (последний медведь был застрелен в 1878 году во время царской охоты). В прошлом веке польские власти предприняли попытку восстановить популяцию, переселяя в пущу медведей из зоопарков, но опыт оказался неудачным, да и начавшаяся война не дала довести эксперимент до конца.

В 2003 году бурый медведь вот так же внезапно был зарегистрирован в Беловежской пуще. Тогда медведь обосновался на несколько месяцев на границе болота Дикое, в районе деревень Залесье — Котра — Клепачи. Это было крупное взрослое животное высотой до 2-х метров. Он регулярно посещал кормовые поля с овсом и ячменем.

«Судя по следам отмеченным сейчас, это молодое животное, которое бродит в поисках нового местообитания. Угодья Беловежской и Ружанской пущ имеют все предпосылки к тому, что бы такое местообитание хозяин леса себе нашел. Будем надеяться этот зверь обоснуется в наших краях», — сообщил начальник отдела охотничьего хозяйства Минлесхоза, кандидат сельскохозяйственных наук Александр Козорез.

Откуда в пущу забрел «косолапый» точно неизвестно. Однако наиболее свежей регистрацией данного вида является регистрация 2018 года, когда в лесоохотничьем хозяйстве «Выгоновское» во время весеннего учета глухаря на токах в районе урочища «Машеровские домики» были обнаружены следы жизнедеятельности бурого медведя в виде задиров на деревьях.

 
 
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