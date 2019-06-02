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Почти 77 тысяч абитуриентов зарегистрировалось на ЦТ. Самый популярный предмет - русский язык

03.06.2019 16:03 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

1 июня закончилась регистрация на централизованное тестирование. Сдавать ЦТ планируют 76 888 человек, рассказали TUT.BY в Министерстве образования.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Больше всего абитуриентов зарегистрировалось на русский язык — около 63 тыс. человек. На белорусский — в три раза меньше: его планируют сдавать чуть более 22 тыс. выпускников.

Второй по популярности предмет — математика: пройти тестирование по этому предмету хотят чуть более 42 тыс. абитуриентов.

На английский язык зарегистрировалось 26 635 абитуриентов, на биологию — более 25 тысяч, на физику — почти 25 тысяч человек.

Наименьшей популярностью у абитуриентов пользуются испанский и китайский языки.

Централизованное тестирование будет проходить с 11 июня по 1 июля. Первыми будут сдавать ЦТ те, кто выбрал белорусский язык, последними — всемирную историю.

Резервными днями для сдачи ЦТ станут 6, 8 и 10 июля. Для регистрации на них отведено три дня: 30 июня и 1−2 июля. Сдать ЦТ в резервные дни можно будет только в Белорусском государственном университете.

Получить сертификаты абитуриенты этого года смогут с 10 июля в пунктах проведения ЦТ. Те абитуриенты, которым придется сдавать тесты в резервные дни, — с 13 июля и только в БГУ.

Кстати, с этого года заработает новая система подсчета баллов. Главных изменений — три.

Во-первых, еще до начала централизованного тестирования абитуриент будет знать, сколько баллов он получит за верно выполненное задание.

Во-вторых, подсчитывать результат выполнения теста будут в два этапа: сначала определят первичный балл, затем — итоговый тестовый.

Первичный балл — это сумма баллов, которую абитуриент может набрать за верно выполненные задания. Чтобы получить итоговый тестовый балл, первичный балл будет умножаться на коэффициент, который определят в процессе проверки других работ.

В-третьих, с этого учебного года в задании с несколькими вариантами ответа, которое оценено в два «первичных» балла, можно допустить одну ошибку и получить хотя бы один балл.

 
 
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1 июня закончилась регистрация на централизованное тестирование.
 
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