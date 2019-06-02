С опасной горы в Крыму эвакуировали рисковых туристов. Среди них - мужчина и ребенок из Витебска

Источник материала: Tut.by

Троих туристов (из них двое — из Витебска) эвакуировали с опасного скального участка возле ущелья Шайтан-Дере в Крыму, сообщает МЧС Республики Крым.



Фото: МЧС Республики Крым

Инцидент произошел вечером 1 июня. Трое туристов, в том числе 10-летний ребенок, находились на опасном скальном участке горы Сокол возле ущелья Шайтан-Дере. Они пытались спуститься оттуда сами, но группу вовремя заметил проезжавший мимо спасатель. Он предупредил их о том, что спуск может привести к травмам, и вызвал помощь.

К месту происшествия быстро направили специалистов Судакского аварийно-спасательного отряда. С помощью альпинистского снаряжения они сняли туристов с горы. Медпомощь им не понадобилась.

Выяснилось, что в группе были 35-летний мужчина и 10-летний ребенок — оба из Витебска, а также 30-летняя женщина, жительница Крыма.

В ущелье Шайтан-Дере несколько месяцев назад проходила сложная спасательная операция по эвакуации девушки, которая сорвалась со скалы и получила травмы.