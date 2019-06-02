ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

С опасной горы в Крыму эвакуировали рисковых туристов. Среди них - мужчина и ребенок из Витебска

03.06.2019 17:12 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Троих туристов (из них двое — из Витебска) эвакуировали с опасного скального участка возле ущелья Шайтан-Дере в Крыму, сообщает МЧС Республики Крым.


Фото: МЧС Республики Крым

Инцидент произошел вечером 1 июня. Трое туристов, в том числе 10-летний ребенок, находились на опасном скальном участке горы Сокол возле ущелья Шайтан-Дере. Они пытались спуститься оттуда сами, но группу вовремя заметил проезжавший мимо спасатель. Он предупредил их о том, что спуск может привести к травмам, и вызвал помощь.

К месту происшествия быстро направили специалистов Судакского аварийно-спасательного отряда. С помощью альпинистского снаряжения они сняли туристов с горы. Медпомощь им не понадобилась.

Выяснилось, что в группе были 35-летний мужчина и 10-летний ребенок — оба из Витебска, а также 30-летняя женщина, жительница Крыма.

В ущелье Шайтан-Дере несколько месяцев назад проходила сложная спасательная операция по эвакуации девушки, которая сорвалась со скалы и получила травмы.

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инцидент произошел вечером 1 июня. Трое туристов, в том числе 10-летний ребенок, находились на опасном скальном участке горы Сокол возле ущелья Шайтан-Дере.
 
Новости дня
Новости общества
 
Орденом Матери за рождение и воспитание пяти и более детей награждены 72 жительницы Минска, Гродненской и Могилевской областей. Среди них — дрибинчанка Татьяна Лещенко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Soligorsk News
Горецкий вестник
03.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика