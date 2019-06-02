44-летний минчанин получил штраф за то, что не явился по повестке на военные сборы

Источник материала: Tut.by

Минчанина оштрафовали на 100 базовых величин за то, что тот не явился по повестке на военные сборы. Подробности сообщает агентство «Минск-Новости».

На выездном суде в военном комиссариате Московского района выяснилось, что 44-летнего минчанина вызвали в военкомат 21 марта 2018 года того, чтобы отправить на военные сборы. В назначенный день младший сержант запаса не прибыл к месту назначения. Уважительных причин не было.

В итоге, как сообщается, он совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 436 Уголовного кодекса Республики Беларусь («Уклонение резервиста или военнообязанного от явки на сборы (занятия)»). За это предусмотрено наказание в виде штрафа, или исправительных работ на срок до одного года, или ареста на срок до трех месяцев.

Свою вину мужчина признал и попросил суд о снисхождении, поскольку у него тяжелое материальное положение и на иждивении несовершеннолетняя дочь.

В итоге суд назначил штраф в размере 100 базовых величин (2 550 рублей).