Главбух сельхозпредприятия Могилевского района добавила себе и мужу к зарплате 28 тысяч рублей

Источник материала: Tut.by

Главного бухгалтера сельхозпредприятия в Могилевском районе задержали по подозрению в хищении более 28 тыс. рублей, сообщили в УВД Могоблисполкома. Женщина составляла фиктивные документы и увеличивала зарплату себе и мужу.

По предварительным данным, 30-летняя главбух значительно завышала зарплату себе и работающему на этом же предприятии супругу с октября 2012 года по декабрь 2018-го. И за это время похитила таким образом более 28 тыс. рублей — то есть в среднем увеличивала семейный доход на 388 рублей в месяц.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело за хищение, совершенное путем злоупотребления служебными полномочиями. Ей грозит уголовная ответственность вплоть до лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.