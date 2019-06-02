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Главбух сельхозпредприятия Могилевского района добавила себе и мужу к зарплате 28 тысяч рублей
03.06.2019 17:35 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Главного бухгалтера сельхозпредприятия в Могилевском районе задержали по подозрению в хищении более 28 тыс. рублей,
По предварительным данным, 30-летняя главбух значительно завышала зарплату себе и работающему на этом же предприятии супругу с октября 2012 года по декабрь 2018-го. И за это время похитила таким образом более 28 тыс. рублей — то есть в среднем увеличивала семейный доход на 388 рублей в месяц.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело за хищение, совершенное путем злоупотребления служебными полномочиями. Ей грозит уголовная ответственность вплоть до лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.
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Женщине грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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