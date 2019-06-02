Минский аэропорт назвали лучшим в СНГ

Источник материала: Tut.by

По итогам работы в 2018 году лучшим аэропортом в СНГ признан Национальный аэропорт Минск. Об этом сообщает предприятие со ссылкой на Ассоциацию гражданской авиации «Аэропорт».



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

29 мая, на годовом отчетном собрании членов ассоциации в Москве, были подведены итоги работы за прошлый год. В итоге награду лучшего в СНГ забрал минский аэропорт.

Этой наградой отмечают учреждения, которые добились наивысших результатов и внесли значительный вклад в развитие отрасли. Участников оценивают по объективным показателям: развитие маршрутной сети, обеспечение безопасности полетов, развитие материально-технической базы, повышение качества обслуживания пассажиров и другое.

Такую награду предприятие уже получало в 2017 (с объемом перевозок более 1 млн в год) и 2013 годах. А в 2016-м Национальный аэропорт Минск стал победителем в номинации «Перспективно развивающийся».

Ассоциация гражданской авиации «Аэропорт» была создана в 1990 году, а спустя семь лет к ней присоединился минский аэропорт. Это негосударственная некоммерческая организация, которая помогает с анализом и внедрением достижений мирового опыта в практику аэропортов на территории СНГ. По данным на декабрь 2018 года, в нее входят 48 аэропортов, авиакомпаний и объединений аэропортов.