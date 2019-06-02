Писателя Адамовича наказали штрафом за экстремизм - его нашли в рассказе, опубликованном в 2010 году

Источник материала: Tut.by

Суд Пуховичского района оштрафовал писателя Славомира Адамовича за рассказ, в котором эксперты нашли признаки экстремизма. Об этом сообщает газета «Новы час».

Напомним, в мае милиция составила на 57-летнего писателя протокол по ст. 17.11 КоАП (распространение экстремистской продукции) за рассказ «Ніколі не пытайся, адкуль я». Его опубликовали еще в декабре 2010-го в литературном приложении к газете «Новы час». Протокол составили на основе заключения экспертов.

В итоге суд Пуховичского района рассмотрел протокол и оштрафовал писателя на 5 базовых величин (127 рублей и 50 копеек).

Сообщается, что газета, где был опубликован рассказ, до сих пор не получила никаких документов по этому поводу.

Тем временем в Сети можно найти тот выпуск, где под названием «Ніколі не пытайся, адкуль я» собраны несколько миниатюр. Одна из них — про убийство эмигрантом местного жителя на Рождество в одной из европейских стран, вторая — о минчанах, которые планируют атаку и, отметая варианты с захватом в заложники сына президента или нападения на офис нефтяного концерна, едут к посольству и забрасывают его гранатами. Сам писатель после ознакомления с документом указывал, что «з высновамі экспертаў не згодны».