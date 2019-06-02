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Писателя Адамовича наказали штрафом за экстремизм - его нашли в рассказе, опубликованном в 2010 году
03.06.2019 18:40 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Суд Пуховичского района оштрафовал писателя Славомира Адамовича за рассказ, в котором эксперты нашли признаки экстремизма. Об этом
Напомним, в мае милиция
В итоге суд Пуховичского района рассмотрел протокол и оштрафовал писателя на 5 базовых величин (127 рублей и 50 копеек).
Сообщается, что газета, где был опубликован рассказ, до сих пор не получила никаких документов по этому поводу.
Тем временем в Сети можно найти тот выпуск, где под названием «Ніколі не пытайся, адкуль я» собраны несколько миниатюр. Одна из них — про убийство эмигрантом местного жителя на Рождество в одной из европейских стран, вторая — о минчанах, которые планируют атаку и, отметая варианты с захватом в заложники сына президента или нападения на офис нефтяного концерна, едут к посольству и забрасывают его гранатами. Сам писатель после ознакомления с документом указывал, что «з высновамі экспертаў не згодны».
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Писателя Адамовича наказали штрафом за экстремизм - его нашли в рассказе, опубликованном в 2010 году
Сам он ранее заявил, что не согласен с доводами экспертов.
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