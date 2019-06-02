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Лаборатория генетических биотехнологий открылась в РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии

03.06.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Лаборатория создает условия и позволит внедрить в практику новые молекулярно-генетические методы диагностики и лечения онкогематологических заболеваний у детей. Здесь будут проводить научные исследования и создавать инновационные технологии.
Первая в стране такого рода лаборатория не была предусмотрена исходным планом 20-летней давности. Модернизация помещений и полное ее оснащение стали возможны благодаря безвозмездной спонсорской помощи многих крупных организаций Беларуси.

Как отметил министр здравоохранения Валерий Малашко, открытие этой высокотехнологичной лаборатории свидетельствует о том, что в Беларуси заботятся о будущем детей. "Мы ищем новые виды лечения и диагностики онкологических заболеваний. Отрадно, что в детском здравоохранении происходят прорывы благодаря людям, которые посвящают жизнь борьбе с раком" – сказал он. Лечение онкологических заболеваний, научные исследования в этой области во всем мире обходятся очень дорого. Используя лишь бюджетные средства и ресурсы страховых фондов сложно было бы развивать такие высокотехнологичные центры, отметил Валерий Малашко. К счастью, откликнулись многие небезразличные люди, которые инвестировали средства в новое направление медицины. Основным спонсором стал Белагропромбанк, который выделил на строительство лаборатории около 80% суммы.

"Мы очень хорошо помним, когда Ольга Алейникова (экс-директор РНПЦ. - Прим. БЕЛТА) поделилась с руководством банка своей мечтой о строительстве лаборатории, – отметил первый заместитель председателя правления ОАО "Белагропромбанк" Павел Василевский на открытии объекта. – Речь шла про надежду, которую мы просто обязаны подарить нашим детям. Надежду на самое ценное – на жизнь. Часть необходимых средств к тому моменту уже была собрана, но еще около 80% надо было найти". Банк принял принципиальное решение изыскать всю необходимую для строительства лаборатории сумму. Наблюдательный совет Белагропромбанка без малейших колебаний согласился с идеей выделения средств на этот проект. "Белагропромбанк очень рад тому, что лаборатория открылась. Благодарим всех, кто поддерживал этот проект, кто вместе с нами принимал участие в его финансировании. Мы очень рады, что вместе с партнерами смогли подарить сотрудникам центра возможность выявлять и лечить страшную болезнь на качественно ином уровне", - отметил Павел Василевский. Он пожелал врачам, которые самоотверженно борются за здоровье детей, чтобы все получилось, и от всей души благодарил за все, что они делают для маленьких пациентов. В лаборатории будут заниматься исследованиями генома опухолевых клеток или клеток крови для определения мутаций, вызывающих онкологические заболевания, болезни крови и наследственные заболевания, искать причины возникновения распространенных онкологических заболеваний и проводить доклинические испытания новых методов терапии. Среди задач также работа с иммунной системой пациентов для борьбы с опухолью без дополнительной химиотерапии, разработка методов иммунотерапии, в том числе противоопухолевых вакцин, CAR-T терапии, терапии естественными киллерными клетками и другими клеточными препаратами с противоопухолевой активностью.
Ожидается, что в полную силу лаборатория заработает в конце августа, а к концу года через нее пройдут первые пациенты. По словам Ольги Алейниковой, которая возглавляла РНПЦ с 1996 года, ежегодно на лечение поступают 320-350 маленьких пациентов, у которых впервые выявлено онкозаболевание. Показатель выживаемости - 74% независимо от стадии болезни, по некоторым видам рака до 98%.

https://www.belta.by/society/view/laboratorija-geneticheskih-biotehnologij-otkrylas-v-rnpts-detskoj-onkologii-gematologii-i-immunologii-349517-2019/

 
 
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Лаборатория генетических биотехнологий открылась в РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии, передает корреспондент БЕЛТА.
 
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