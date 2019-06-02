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Награды спецфондов Президента по поддержке одаренной и талантливой молодежи вручили в Минске

03.06.2019 18:50 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чествование лауреатов и стипендиатов специальных фондов Президента Беларуси по поддержке одаренных учащихся и студентов, талантливой молодежи за 2018 год состоялось в Белорусской государственной академии музыки, передает корреспондент БЕЛТА.

Нагрудными знаками отмечены 50 человек - учащиеся и студенты, одержавшие яркие победы в международных интеллектуальных турнирах и состязаниях, олимпиадах по учебным предметам, научно-исследовательских конференциях.

Кроме того, были награждены 14 учителей и преподавателей за многолетний плодотворный труд и особый вклад в развитие талантливой и одаренной молодежи.

Свои достижения в изобразительном искусстве продемонстрировали на специальной выставке преподаватели и студенты Белорусской государственной академии искусств, Белорусского государственного университета культуры и искусств и Минского государственного художественного колледжа имени А.К.Глебова. Кроме того, учащаяся молодежь показала на выставке свои достижения и награды в области научно-технического творчества. Также юные таланты, яркие представители нового поколения белорусской культуры выступили с концертом.

В первой половине этого года стипендии и премии от главы государства за творческие достижения получают 228 представителей талантливой молодежи и 9 художественных коллективов. За высокие результаты в учебе и научной деятельности 191 студент и 117 учащихся, победивших на международных и республиканских олимпиадах и в интеллектуальных конкурсах, награждены премиями. На их поощрение из средств фонда в совокупности выделено около Br1,35 млн.

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Теги: Минск
 
 
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3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чествование лауреатов и стипендиатов специальных фондов Президента Беларуси по поддержке одаренных учащихся и студентов, талантливой...
 
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