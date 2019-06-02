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65% детей в Беларуси подвергаются давлению в семье - физическому или психологическому

03.06.2019 18:53 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

По оценке специалистов Белстата, каждого третьего ребенка в семье наказывают физически. При этом только 8% опрошенных родителей считают это нормой. Такая статистика была озвучена на круглом столе «Отцовство 2019» в Минске.


На начало 2019 года в нашей стране было около 1,9 млн детей, из них 80% живут в городе. В прошлом году родилось 94 тысячи детей — цифра, сравнимая с населением города Молодечно. В незарегистрированном браке родилось 12 тысяч детей — это 13% от общего количества, или каждый восьмой ребенок. В сельской местности дети вне брака рождаются чаще, чем в городе. В большинстве своем матерям на момент рождения ребенка было от 30 до 34 лет, сообщила главный специалист Национального статистического комитета Юлия Панасенко.

В стране по-прежнему высока статистика по разводам: на два брака приходится один развод. В 2018-м распалось 33 тысячи семей, из них 58% — семьи с детьми.

В 2018 году от внешних причин погибло 135 детей. Для сравнения: в 2005 году это число было в три раза выше. Что становится причиной гибели? На первом месте утопления (30 человек), далее идут самоубийства (28 человек) и несчастные случаи, связанные с транспортом (26 человек).

Отдельный вопрос, который изучают специалисты, методы воспитания в семье.

— В рамках проведения Международной программы обследования домашних хозяйств изучался вопрос, какие методы воздействия используют взрослые при воспитании детей в возрасте от 2 до 14 лет. Для опроса в каждом домохозяйстве отбирался один ребенок, — пояснила Юлия Панасенко. — Исследование показало, что наибольшее число детей подвергались психологическим методам воспитания, 34% детей подвергались физическим наказаниям. При этом только 8% респондентов заявили, что к детям нужно применять физическое наказание. Это отражает противоречивость между взглядами и действиями взрослых.

По оценке специалистов, почти 65% детей подвергались по крайней мере одной из форм давления в семье — физической или психологической. Насильственные методы воспитания чаще всего применяют к маленьким детям — от 2 до 4 лет. И мальчиков наказывают чаще, чем девочек.

— Самое безопасное место для ребенка — это его семья, но в то же время все чаще именно в семье мы видим акты насилия над детьми, — заявила главный внештатный детский психиатр Министерства здравоохранения Ольга Литвинова. — Нужно понимать, что дети очень уязвимы. Ребенок воспринимает как норму все, что с ним происходит в семье. И если на его глазах происходит насилие, даже не по отношению к нему, между взрослыми, он начинает воспринимать это как вариант нормы, пока сам не вырастет и не сможет сравнить со своими сверстниками.

Дети, растущие в таких семьях, тяжелее строят взаимоотношения со сверстниками, а насилие воспринимают как метод достижения цели, говорит специалист.

— Воспитание без насилия возможно, оно базируется на безусловной любви к ребенку, который должен понимать, что его любят не за то, что он принес хорошую оценку или поступил в институт, а просто за то, что он есть. Родители бьют детей от собственного бессилия. Что можно посоветовать? Признать свою ошибку, признать некомпетентность в вопросах воспитания, нужно обращаться за помощью к специалисту и учиться не применять насильственные методы воспитания.

Свыше 33% детей в Беларуси воспитываются в семье без насилия, родители общаются с ребенком через просьбы и объяснения.

 
Теги: Минск
 
 
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Только 8% опрошенных родителей заявили, что детей нужно наказывать физически. Но слова взрослых, к сожалению, расходятся с их действиями.
 
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