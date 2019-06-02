В Беларуси создана эффективная система господдержки талантливой молодежи - Петришенко

Источник материала: БелТА

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси создана эффективная система государственной поддержки талантливой молодежи, заявил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко на торжественной церемонии чествования лауреатов и стипендиатов специальных фондов Президента, передает корреспондент БЕЛТА.

"Один философ сказал, что талант - это родник, несущий все новое и чистое Богу. Но этот родник иссыхает, если им неправильно пользоваться. Наше независимое государство нуждается в талантливой и одаренной молодежи. И делает все для того, чтобы вы по праву достойно представляли молодую интеллектуальную и творческую элиту нашей страны", - сказал Игорь Петришенко. В Беларуси создана эффективная система государственной поддержки талантливой молодежи, которая позволяет каждому реализовать свой потенциал и возможности, добиться высоких достижений и ярких побед, подчеркнул он.

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