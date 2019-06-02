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В Беларуси создана эффективная система господдержки талантливой молодежи - Петришенко
03.06.2019 19:06 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси создана эффективная система государственной поддержки талантливой молодежи, заявил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко на торжественной церемонии чествования лауреатов и стипендиатов специальных фондов Президента, передает корреспондент БЕЛТА.
"Один философ сказал, что талант - это родник, несущий все новое и чистое Богу. Но этот родник иссыхает, если им неправильно пользоваться. Наше независимое государство нуждается в талантливой и одаренной молодежи. И делает все для того, чтобы вы по праву достойно представляли молодую интеллектуальную и творческую элиту нашей страны", - сказал Игорь Петришенко. В Беларуси создана эффективная система государственной поддержки талантливой молодежи, которая позволяет каждому реализовать свой потенциал и возможности, добиться высоких достижений и ярких побед, подчеркнул он.
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3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси создана эффективная система государственной поддержки талантливой молодежи, заявил заместитель премьер-министра Игорь...
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