ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Страшно выходить на улицу». Репортаж из микрорайона в Гродно, где стафф второй раз покусал ребенка

03.06.2019 19:34 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Полуторагодовалый стаффордширский терьер — главная тема разговоров среди жителей микрорайона Ольшанка. Пес второй раз за полгода покусал ребенка: в январе Гродно бойцовый пес напал на первоклассника. Собаку выгуливал третьеклассник. Милиция проводит проверку">напал на первоклассника, а 2 июня покусал девочку. Соседи хозяина животного говорят, что собака все время ведет себя агрессивно, нападает на других четвероногих на площадке для выгула и пугает детей во дворе. Люди уже собрали подписи под обращением об изъятии животного, однако, кому направить жалобу — не знают. Пока пишут заявления в милицию и собираются идти на прием к местному депутату, чтобы тот поднял вопрос о правилах содержания бойцовых пород.


Дом, где живет стафф, который покусал двух детей. Фото: Ольга Комягина, TUT.BY

— Нашего сына Андрея собака покусала за лицо. Остались шрамы. Мы морально готовим ребенка к тому, что придется делать пластическую операцию. После того случая мы долго водили его к психологу. Ребенок очень переживал и переживает. Сейчас собираемся идти в суд, — говорит мама первого пострадавшего мальчика Наталья. Женщина рассказывает, что собака, а это видно на записи с видеокамер, накинулась на мальчика неожиданно, когда тот подошел поздороваться со своим знакомым — третьеклассником, который и выгуливал тогда собаку.



— Это, кстати, не первый случай агрессивного поведения этого пса. Он набросился и на моих детей, правда только напугал. Но я тогда тоже написала заявление в милицию. Пес бросается на других собак в вольере. А если он перескочит через ограду? На площадке хозяин снимает с него намордник. Да и что там за намордник? Тряпичный и не серьезный, — говорит жительница дома по улице Огинского, где и живет хозяин агрессивной собаки. —  Пес, кстати, кусает и детей хозяина. Мои дети рассказывали, что у мальчика, тот, который третьеклассник, вечно погрызены тетрадки и учебники, на руках царапины и следы от зубов. По всему видно, что с собакой в этой семье не справляются.


Фото: newgrodno.by

Очередной инцидент с псом произошел 2 июня около летнего кафе. Хозяин собаки — 31-летний Павел, по словам очевидцев, выпивал. Животное было в наморднике, поводком привязано к стулу.

— Все произошло около 16.00. Дочь побежала через террасу, чтобы купить кваса. Просто пробегала мимо собаки и та набросилась на нее и укусила за локоть. Сотрудники кафе оказали ребенку первую медицинскую помощь. А мужчина просто взял собаку и ушел, — говорит мама пострадавшей девочки Юлия.


Летнее кафе, где все произошло. Фото: Ольга Комягина, TUT.BY

Женщина написала заявление в милицию. По данному факту Октябрьским РОВД Гродно проводится проверка.

После первого нападения мужчина получил штраф за нарушение правил содержания домашних животных.


 — Однако собаку у него никто не забрал. Понятно, что никто не имеет права это сделать, потому что животное считается имуществом человека. Мы это знаем. Стафф не болеет бешенством. Причин забирать как бы и нет. Но что делать нам? Страшно детей отпускать на улицу и страшно самим выходить, а вдруг набросится снова? Понятно, собака не виновата, что хозяин не научил ее адекватному поведению, но кто защитит наших детей, — жалуются местные.

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полуторагодовалый стаффордширский терьер стал главной темой обсуждения среди жителей микрорайона Ольшанка. Пес второй раз покусал ребенка. В январе этого года он...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Беларуси создана эффективная система господдержки талантливой молодежи - Петришенко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Soligorsk News
Горецкий вестник
03.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика