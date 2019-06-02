«Страшно выходить на улицу». Репортаж из микрорайона в Гродно, где стафф второй раз покусал ребенка

Источник материала: Tut.by

Полуторагодовалый стаффордширский терьер — главная тема разговоров среди жителей микрорайона Ольшанка. Пес второй раз за полгода покусал ребенка: в январе Гродно бойцовый пес напал на первоклассника. Собаку выгуливал третьеклассник. Милиция проводит проверку">напал на первоклассника, а 2 июня покусал девочку . Соседи хозяина животного говорят, что собака все время ведет себя агрессивно, нападает на других четвероногих на площадке для выгула и пугает детей во дворе. Люди уже собрали подписи под обращением об изъятии животного, однако, кому направить жалобу — не знают. Пока пишут заявления в милицию и собираются идти на прием к местному депутату, чтобы тот поднял вопрос о правилах содержания бойцовых пород.



Дом, где живет стафф, который покусал двух детей. Фото: Ольга Комягина, TUT.BY

— Нашего сына Андрея собака покусала за лицо. Остались шрамы. Мы морально готовим ребенка к тому, что придется делать пластическую операцию. После того случая мы долго водили его к психологу. Ребенок очень переживал и переживает. Сейчас собираемся идти в суд, — говорит мама первого пострадавшего мальчика Наталья. Женщина рассказывает, что собака, а это видно на записи с видеокамер, накинулась на мальчика неожиданно, когда тот подошел поздороваться со своим знакомым — третьеклассником, который и выгуливал тогда собаку.





— Это, кстати, не первый случай агрессивного поведения этого пса. Он набросился и на моих детей, правда только напугал. Но я тогда тоже написала заявление в милицию. Пес бросается на других собак в вольере. А если он перескочит через ограду? На площадке хозяин снимает с него намордник. Да и что там за намордник? Тряпичный и не серьезный, — говорит жительница дома по улице Огинского, где и живет хозяин агрессивной собаки. — Пес, кстати, кусает и детей хозяина. Мои дети рассказывали, что у мальчика, тот, который третьеклассник, вечно погрызены тетрадки и учебники, на руках царапины и следы от зубов. По всему видно, что с собакой в этой семье не справляются.



Фото: newgrodno.by

Очередной инцидент с псом произошел 2 июня около летнего кафе. Хозяин собаки — 31-летний Павел, по словам очевидцев, выпивал. Животное было в наморднике, поводком привязано к стулу.

— Все произошло около 16.00. Дочь побежала через террасу, чтобы купить кваса. Просто пробегала мимо собаки и та набросилась на нее и укусила за локоть. Сотрудники кафе оказали ребенку первую медицинскую помощь. А мужчина просто взял собаку и ушел, — говорит мама пострадавшей девочки Юлия.



Летнее кафе, где все произошло. Фото: Ольга Комягина, TUT.BY

Женщина написала заявление в милицию. По данному факту Октябрьским РОВД Гродно проводится проверка.

После первого нападения мужчина получил штраф за нарушение правил содержания домашних животных.





— Однако собаку у него никто не забрал. Понятно, что никто не имеет права это сделать, потому что животное считается имуществом человека. Мы это знаем. Стафф не болеет бешенством. Причин забирать как бы и нет. Но что делать нам? Страшно детей отпускать на улицу и страшно самим выходить, а вдруг набросится снова? Понятно, собака не виновата, что хозяин не научил ее адекватному поведению, но кто защитит наших детей, — жалуются местные.