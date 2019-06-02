|
«Страшно выходить на улицу». Репортаж из микрорайона в Гродно, где стафф второй раз покусал ребенка
03.06.2019 19:34 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Полуторагодовалый стаффордширский терьер — главная тема разговоров среди жителей микрорайона Ольшанка. Пес второй раз за полгода покусал ребенка: в январе Гродно бойцовый пес напал на первоклассника. Собаку выгуливал третьеклассник. Милиция проводит проверку">напал на первоклассника, а 2 июня
— Нашего сына Андрея собака покусала за лицо. Остались шрамы. Мы морально готовим ребенка к тому, что придется делать пластическую операцию. После того случая мы долго водили его к психологу. Ребенок очень переживал и переживает. Сейчас собираемся идти в суд, — говорит мама первого пострадавшего мальчика Наталья. Женщина рассказывает, что собака, а это видно на записи с видеокамер, накинулась на мальчика неожиданно, когда тот подошел поздороваться со своим знакомым — третьеклассником, который и выгуливал тогда собаку.
Очередной инцидент с псом произошел 2 июня около летнего кафе. Хозяин собаки — 31-летний Павел, по словам очевидцев, выпивал. Животное было в наморднике, поводком привязано к стулу.
— Все произошло около 16.00. Дочь побежала через террасу, чтобы купить кваса. Просто пробегала мимо собаки и та набросилась на нее и укусила за локоть. Сотрудники кафе оказали ребенку первую медицинскую помощь. А мужчина просто взял собаку и ушел, — говорит мама пострадавшей девочки Юлия.
Женщина написала заявление в милицию. По данному факту Октябрьским РОВД Гродно проводится проверка.
После первого нападения мужчина получил штраф за нарушение правил содержания домашних животных.
— Однако собаку у него никто не забрал. Понятно, что никто не имеет права это сделать, потому что животное считается имуществом человека. Мы это знаем. Стафф не болеет бешенством. Причин забирать как бы и нет. Но что делать нам? Страшно детей отпускать на улицу и страшно самим выходить, а вдруг набросится снова? Понятно, собака не виновата, что хозяин не научил ее адекватному поведению, но кто защитит наших детей, — жалуются местные.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полуторагодовалый стаффордширский терьер стал главной темой обсуждения среди жителей микрорайона Ольшанка. Пес второй раз покусал ребенка. В январе этого года он...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)