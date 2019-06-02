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Обвиняемый в мошенничестве экс-начальник угрозыска Чечерского РОВД: Никаких денег я не видел

03.06.2019 20:06 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня в суде Центрального района Гомеля завершился допрос бывшего начальника уголовного розыска Чечерского РОВД Дмитрия Евстратенко, который обвиняется в получении взятки, мошенничестве, превышении власти, подделке документов.


На предыдущих заседаниях уже допрошены четверо других обвиняемых: сестра Евстратенко, бывшая работница райисполкома — Лариса, его девушка Марина, которая ранее работала в больнице юрисконсультом, а также гражданские супруги Олеся Иванчикова и Евгений Донцов. Следствие считает, что все они действовали как организованная преступная группа. Обвиняемые же утверждают, что ни в какой сговор не вступали, а просто помогали Евстратенко. У каждого из них были для этого свои причины.

На прошлой неделе суд приступил к допросу главного фигуранта. По всем эпизодам Евстратенко свою вину отрицает категорически и утверждает, что его оговорили. Сегодняшнее заедание не было исключением. Экс-милиционер подробно рассказал свою версию очередного вменяемого ему эпизода — с пенсионером, его счетом в банке и квартирой.

По версии следствия, в марте 2018 года в поле зрения милиционера попал пожилой постоялец Нисимковичской больницы сестринского ухода Ж. У пенсионера был счет в банке на сумму 11 тысяч рублей и квартира в Чечерске. Евстратенко привлек к делу знакомого Донцова и его сожительницу Иванчикову, которые должны были выступить опекунами, но официально соответствующие документы оформлены не были. Обманным путем (не без помощи гражданской жены Евстратенко — Марины, работающей в Чечерской ЦРБ) мужчину, страдающего деменцией, отпустили из Нисимковичской больницы сестринского ухода. Далее его возили по банкам, где Иванчикова, представляясь родственницей пенсионера, просила работников банков снять с его счета деньги. В одном из банков, когда Евстратенко и его помощники пытались снять очередную сумму, сотрудница отделения вдруг усомнилась в родстве и вызвала милицию. По факту незаконного снятия денег со счета одинокого пенсионера началась проверка. Чтобы уйти от ответственности, Евстратенко подключил к делу сестру, которая занимала должность управделами в Чечерском райисполкоме. Женщина оформила бумаги на опекунство над престарелым задним числом, а милиционер поместил их в материалы проверки.

— Все не так, — говорит сегодня Евстратенко, снова открывает исписанную тетрадь и начинает свой рассказ.

О существовании Ж., говорит бывший милиционер, он узнал от Донцова и Иванчиковой. Якобы, те рассказывали, что пенсионер им приходится дедом и они хотят оформить над ним опеку. А Евстратенко они просто просили их повозить, пока улаживали дела, так как своего авто не имели. Обвиняемый говорит, что соглашался помочь Иванчиковой и Донцову, так как те тоже оказывали ему помощь в его оперативной работе. И помогал не один раз — когда сам, а когда просто давал машину отца.

19 марта, рассказывает Евстратенко, Донцов позвонил очередной раз и попросил отвезти его, Иванчикову и пенсионера в банк. Евстратенко было отказал, сославшись на работу, но спустя несколько часов все же согласился.

— Никаких денег я не видел. Иванчикова отдала только 5 рублей, которые должна была мне ранее, — уточняет обвиняемый.

21 марта говорит Евстратенко, ему снова звонил Донцов и снова просил свозить в банк

— Объяснял, что надо было закрыть у деда счет. Я поинтересовался, сколько там денег, Донцов сказал, что около 20 миллионов.

И Евстратенко снова повез. На этот раз в банке было много людей, ждать пришлось долго. Милиционер вспоминает, что поторапливал своих знакомых, так как ему нужно было ехать на работу, а еще забрать из школы дочь. Но в итоге, в кассе, как назло, не хватило денег.

Чтобы снять оставшееся на счету, говорит обвиняемый, Донцов и Иванчикова попросили свозить их в соседний район — в Буда-Кошелево. И он согласился.

А спустя час всех, кто был с пенсионером, кроме Евстратенко доставили в местный РОВД. Милиционер приехал туда сам, объяснить коллегам из соседнего района, что его подопечных не так поняли.

Позже Евстратенко вернулся в Чечерск — об инциденте в банке уже было доложено милицейскому начальству. Дав объяснения руководству, оперативник поспешил в ЦРБ, там у своей сожительницы взял необходимые документы на опекунство пенсионера и поехал в райисполком, чтобы зарегистрировать их задним числом. В этом могла помочь работавшая там сестра.

— То есть вас вызвал начальник, у вас проблемы, а вы все бросаете и едите в ЦРБ, потом в райисполком и занимаетесь документами по сути не имеющими к вам отношения? — задает вопрос прокурор.

— Мне позвонила Марина и просила приехать к ней в больницу, взять документы, сказала, что ей звонили из РОВД, переживала, что у меня будут проблемы на работе, ведь Иванчикова еще не стала опекуном, а уже попала в поле зрения милиции. Меня просила Марина Васильевна.

— Вы, когда вас любой человек попросит в Чечерске, все исполняете?

— Не то чтобы все. Но никаких умыслов скрыть преступление не было, — уверяет обвиняемый.

— То есть деньгами вы не завладевали?— интересуется гособвинитель.

— Нет. Ж. никакие деньги мне не давал.

— Естественно. Если вы слушали показания других обвиняемых, то он вам их не давал, вы их сами взяли.

— Если я не видел этих денег, как я их мог взять, — стоял на своем Евстратенко.

Во вторник суд приступит к допросам свидетелей. Среди них — простые сельские жители, коллеги бывшего оперативника и милицейское начальство.

 
Теги: Гомель
 
 
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По всем эпизодам Евстратенко свою вину отрицает категорически и утверждает, что его оговорили. Сегодняшнее заедание не было исключением. Экс-милиционер подробно...
 
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