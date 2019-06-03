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Из Гродно в Польшу на велосипеде — на Августовском канале открыли новый веломаршрут

03.06.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Велотуристы и любители активного отдыха получили ещё одну возможность для путешествий. Гродненские власти и делегация Подлясского воеводства приняли участие в открытии первого в стране международного велосипедного маршрута.

Сейчас все желающие могут проехать из Гродно на Августовский канал и пересечь сезонный пункт пропуска «Лесная — Рудавка». Оттуда велосипедисты могут выехать на крупнейший в Польше маршрут «ГринВело», протяжённостью более 2 тысяч километров. Для этого от границы нужно проехать 11 километров до деревни Микашувка.

Из Гродно в Польшу на велосипеде — на Августовском канале открыли новый веломаршрут

Новый веломаршрут под номером 470 получил название «АвгустВело». Его общая протяжённость составляет почти 50 километров. Он проходит через достопримечательности и интересные исторические места Гродненского района. Начинается «АвгустВело» от улицы Ткацкой, затем идёт в сторону «Привала», в Заречанку, а затем в Святск, Раздивилки и Немново. Оттуда велосипедисты могут попасть на шлюз «Домбровка» и продолжить путь к границе.  По всей протяжённости маршрута установлено более 500 табличек и указателей, 7 карт-схем, а также места для отдыха, пикника и велопарковки.

Первыми по международному маршруту поехали делегации двух стран. Председатель облисполкома Владимир Кравцов заявил, что создание веломаршрута стало возможным благодаря международным программам.

Из Гродно в Польшу на велосипеде — на Августовском канале открыли новый веломаршрут

В свою очередь маршалок Подлясского воеводства Артур Косицки выразил уверенность, что веломаршрут будет пользоваться популярностью не только у белорусов, но и у поляков, так как по обе стороны канала немало интересных мест с  достопримечательностями. В пример польский гость привёл статистику: только за май через пункт пропуска «Лесная-Рудавка» проехало более 500 туристов.

Польскую делегацию хлебом-солью встречали на «Домбровке», затем чиновники получили паспорта туристов, сели на велосипеды и отправились на границу.

В велосипедной колонне помимо руководителей регионов ехали мэр Гродно Мечислав Гой, помощник президента — инспектор по Гродненской области Иван Ларинович, начальник управления спорта и туризма облисполкома Олег Андрейчик, генеральный консул Польши в Гродно Ярослав Ксёнджек и другие гости. Велосипедисты надели стильные майки с логотипом маршрута и надписью на английском языке: «Велосипед или каноэ? Это вопрос!»

Из Гродно в Польшу на велосипеде — на Августовском канале открыли новый веломаршрут

После прохождения границы чиновники отправилась в Августов где пройдёт двусторонняя встреча руководства Гродненской области и Подлясского воеводства, а также состоится подписание дорожной карты развития сотрудничества на 2019-2021 годы.

Евгений Лебедь, «Вечерний Гродно»

 
Теги: Гродно
 
 
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Велотуристы и любители активного отдыха получили ещё одну возможность для путешествий. Гродненские власти и делегация Подлясского воеводства приняли участие в
 
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