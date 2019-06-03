Из Гродно в Польшу на велосипеде — на Августовском канале открыли новый веломаршрут

Велотуристы и любители активного отдыха получили ещё одну возможность для путешествий. Гродненские власти и делегация Подлясского воеводства приняли участие в открытии первого в стране международного велосипедного маршрута.

Сейчас все желающие могут проехать из Гродно на Августовский канал и пересечь сезонный пункт пропуска «Лесная — Рудавка». Оттуда велосипедисты могут выехать на крупнейший в Польше маршрут «ГринВело», протяжённостью более 2 тысяч километров. Для этого от границы нужно проехать 11 километров до деревни Микашувка.





Новый веломаршрут под номером 470 получил название «АвгустВело». Его общая протяжённость составляет почти 50 километров. Он проходит через достопримечательности и интересные исторические места Гродненского района. Начинается «АвгустВело» от улицы Ткацкой, затем идёт в сторону «Привала», в Заречанку, а затем в Святск, Раздивилки и Немново. Оттуда велосипедисты могут попасть на шлюз «Домбровка» и продолжить путь к границе. По всей протяжённости маршрута установлено более 500 табличек и указателей, 7 карт-схем, а также места для отдыха, пикника и велопарковки.

Первыми по международному маршруту поехали делегации двух стран. Председатель облисполкома Владимир Кравцов заявил, что создание веломаршрута стало возможным благодаря международным программам.





В свою очередь маршалок Подлясского воеводства Артур Косицки выразил уверенность, что веломаршрут будет пользоваться популярностью не только у белорусов, но и у поляков, так как по обе стороны канала немало интересных мест с достопримечательностями. В пример польский гость привёл статистику: только за май через пункт пропуска «Лесная-Рудавка» проехало более 500 туристов.

Польскую делегацию хлебом-солью встречали на «Домбровке», затем чиновники получили паспорта туристов, сели на велосипеды и отправились на границу.

В велосипедной колонне помимо руководителей регионов ехали мэр Гродно Мечислав Гой, помощник президента — инспектор по Гродненской области Иван Ларинович, начальник управления спорта и туризма облисполкома Олег Андрейчик, генеральный консул Польши в Гродно Ярослав Ксёнджек и другие гости. Велосипедисты надели стильные майки с логотипом маршрута и надписью на английском языке: «Велосипед или каноэ? Это вопрос!»





После прохождения границы чиновники отправилась в Августов где пройдёт двусторонняя встреча руководства Гродненской области и Подлясского воеводства, а также состоится подписание дорожной карты развития сотрудничества на 2019-2021 годы.