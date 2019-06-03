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Более 6 000 билетов на II Европейские игры продано в Гродненской области. Как купить билеты онлайн? (+видео)

03.06.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

До открытия II Европейских игр осталось чуть больше двух недель.

Более 6 000 билетов на II Европейские игры продано в Гродненской области. Как купить билеты онлайн? (+видео)

В числе самых востребованных видов спорта у жителей региона, если судить по количеству реализованных квитков, оказались легкая атлетика, бокс, спортивная и художественная гимнастика. Больше всего билетов, как рассказали в управлении спорта и туризма облисполкома, пока продано в Гродно, Лидском и Волковысском районах.

До открытия крупнейшего мультиспортивного форума – II Европейских игр – осталось чуть больше двух недель. К слову, в списке кандидатов на участие 38 спортсменов из Гродненской области. Они готовятся представить Беларусь в 14 видах спорта. Еще есть время купить билет и поддержать «своих» прямо с трибун стадионов, задействованных в грандиозном спортивном событии.

Квитки можно заказать на сайте minsk2019.ticketpro.by, а также приобрести за наличные в точках продаж города Гродно – объектах торговых сетей «Связной» и «Евросеть».

 

Служба информации «ГП»

 
Теги: Гродно
 
 
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До открытия II Европейских игр осталось чуть больше двух недель. В числе самых востребованных видов спорта у жителей региона, если
 
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