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Спросили, что руководители «Ждановичей» думают о резких высказываниях президента в рейде по МКАД

04.06.2019 08:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Неделю назад в эфире ОНТ президент резко высказался о рынке, который находится возле МКАД. Журналисты показали виды с кольцевой на «Ждановичи», при этом «осознанно не называли рынок», «чтобы не расслаблялись все владельцы торговых площадей». TUT.BY узнал, что об этом думает руководство «Ждановичей», и как дальше будет развиваться объект.


Президент проехал по МКАД — посмотрел, что происходит на кольцевой, и прокомментировал придорожную инфраструктуру. Досталось и одному из рынков Минска.

— Посмотри по этому рынку, ну что это такое, посмотри, какой бардак здесь, — сказал Лукашенко главе Мингорисполкома Анатолию Сиваку, который сидел рядом.

Тот объяснил, что участок будет застраиваться.

— Ну, железная дорога — надо подумать, что здесь сделать, но это же хуже, чем в том колхозе, — сказал президент.

При этом журналисты не упомянули название места, но показали кадры с видом с МКАД на территорию продовольственного центра и участок перед ним.


Руководство «Ждановичей»: «Вопрос по этой территории стоит уже 10 лет»

Руководители рынка «Ждановичи» говорят, что не знают, о чем именно шла речь в репортаже, — на подобные встречи их не приглашают, бесед на эту тему в администрации района и Мингорисполкоме, по их словам, не было.


Так эта площадка выглядит со стороны МКАД

Такой вид для репортажа сняли журналисты. Скриншот из ролика ОНТ

— Если брать кадры, которые распространило ОНТ, то по этой территории уже 10 лет стоит вопрос. Она будет изыматься у «Торгового дома «Ждановичи» по заявлению администрации Центрального района в октябре этого года. Она идет под изъятие, под расширение улицы Тимирязева. Это наша территория, но последние 10 лет мы там ничего не могли строить, просто содержим ее в чистоте. Поэтому она в таком состоянии, — объясняет директор «Ждановичей» Александр Мельник.

В связи с реконструкцией улицы Тимирязева на этом месте построят разворотное кольцо общественного транспорта.

Как будет развиваться рынок дальше

Есть архитектурная концепция, которую в 2018 году рассмотрел комитет архитектуры и градостроительства Мингорисполкома. Сейчас она находится на окончательном согласовании после замечаний и правок.


Так рынок выглядит сейчас






По концепции продовольственный рынок, который виден с кольцевой, полностью реконструируют, рядом построят паркинг. Даты строительства и реконструкции руководители не называют до окончательного согласования проекта.

— Последние семь-восемь лет мы вводили в эксплуатацию по зданию в год. Мы в развитии не останавливаемся. Радиомаркет построен, ресторан KFC сдали в прошлом году, в этом году переносим рынок в Таборы. Общее благоустройство сдерживается проектными работами по реконструкции улицы Тимирязева, — говорит директор Александр Мельник.


Вид с МКАД на Тимирязева на будущую парковку и продовольственный комплекс. Эскиз из архитектурно-планировочной концепции «ТД «Ждановичи»

Эскиз из архитектурно-планировочной концепции «ТД «Ждановичи»

В планах по развитию рынка у «Ждановичей» была также концепция по реконструкции «Лебяжьего» и «Поля чудес».

— Эта концепция прошла общественное слушание, но потом государство приняло решение выставить земли на аукцион и изменить назначение территории — под жилье. Мы планировали построить там общественно-деловые объекты, два торговых центра, салон авто, большую зону отдыха, — говорит Александр Мельник.

Руководители объясняют, что территория рынка востребована, и они хотели бы видеть здесь не только ИП, но и другие формы торговли. Но прибыль организации не растет, поэтому в «Торговом доме «Ждановичи» ждут, когда здесь откроется Leroy Merlin — как якорный арендатор. Это должно случиться в 2020 году.


Эскиз из архитектурно-планировочной концепции «ТД «Ждановичи» с видом на строительный гипермаркет Leroy Merlin

— Для нас это в первую очередь объект, который будет являться притяжением населения. До «Ждановичей» надо доехать, шаговой доступности нет. Торговый городок «Лебяжий», который является основным притягивающим фактором сейчас, — его скоро не станет.

Планируется, что в четвертом квартале 2019 года «Лебяжий» переедет в Таборы.

Также в планах «Торгового дома «Ждановичи» построить на месте авторынка, в границах улиц Тимирязева, Княгинская, Камайская, гипермаркет на шесть тысяч «квадратов».

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Теги: Минск
 
 
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Мы узнали, что руководство «Ждановичей» думает о словах Лукашенко, а еще - какие есть планы по новым стройкам на рынке.
 
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