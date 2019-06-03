Испытания БелАЭС, афера века, чего ждать от парада, сайт Куропат и новое от Apple - все за вчера

Какое-то прямо настоящее лето! На неделе будет очень жарко, а в Минске открыли аквапарк «Дримлэнд». Ну, теперь вы точно знаете, что делать, пока мы «в этих офисах» будем писать для вас важные новости и крутые тексты. Но, кстати, не все пишут их в офисах — скоро привезем вам чудесных репортажей из самых раскрученных туристических мест Беларуси и расскажем всем, куда стоит ехать и почему (спойлер — на этой неделе ждите Браславские и Голубые озера, рыбалку и вот это вот всё). Ну или можем посоветовать вам снять на лето дачу, если у вас нет, — цены и фото вот здесь. А если же вы будете улетать на отдых в другие страны, то порадуйтесь за наш аэропорт — его признали лучшим в СНГ.
Давайте угадаем, какой из наших мясокомбинатов стал очередной жертвой Россельхознадзора? Можем сразу рассказать. А еще 11 белорусских предприятий попали под режим усиленного лабораторного контроля.
У Украины — новый представитель в контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе. Знаете, кто? Снова Кучма! «У нашей группы уже есть конкретные предложения не только по остановке войны, но и по Минским соглашениям, и 5 июня мы представим их», — обещает Зеленский. Ждем! А пресс-секретаря его нового вы, кстати, видели? Он ее выбрал из четырех тысяч человек!
Разобрались, почему в регионах не хватает банкоматов. В крупных городах Беларуси уже почти не осталось мест, где нельзя расплатиться банковской картой. А вот жители Любани рассказывают, что «в бассейне у нас картой не заплатишь, в центральной парикмахерской, в обувной мастерской, в киосках, даже на автостанции». На 10 тысяч горожан и 1,3 тысячи жителей близлежащего агрогородка у них всего 4 банкомата. Расскажем вам, как банки определяют количество банкоматов для каждого населенного пунктаи могут ли по просьбе местных жителей его увеличить.
Через Минск вчера проехало ралли электрокаров (даже ГАЗ «Победа» был! Тоже электрический!). Не видели? Пилоты проделали путь из Монако до Минска через Италию, Сан-Марино, Хорватию, Венгрию, Словакию и Польшу, конечной точкой маршрута станет Санкт-Петербург. А пока Белорусская академия наук показала гостям сразу две свои разработки — и мы не удержались, чтобы их не протестировать. Спойлер: особенно нам понравился электрический скутер Vesna Минского мотовелозавода (своим белорусским названием, заметили, он недвусмысленно намекает на легендарную итальянскую Vespa), ну и электроминивэн, несомненно, хорош.
А теперь давайте поговорим о жилье. Еще пять-десять лет назад половина планировок в новостройках вызывала недоумение: встречались и комнаты без параллельных стен, и колонны в самых неожиданных местах, и трехкомнатные квартиры с совмещенным санузлом. Мы решили спросить архитектора, откуда берутся такие странные планировки, кто и что диктует высоту потолков, количество санузлов, площади, остекление в пол и другие важные для жизни моменты. Прочтите — очень интересно!
Мы не поверили своим глазам, но в публикациях нашей любимой газеты «Вечерний Могилев»эксперты нашли признаки экстремизма. Претензии касаются двух заметок: «Судный день. Лиричных струн натянутые струны» и «Во что выливается нетерпимость к извращенцам?». Они появились на сайте пару лет назад и доступны до сих пор (постить не будем, а то потом самим прилетит). На «ВМ» нажаловался «неабыякавы» активист: «Журналисты других СМИ за такое получают штрафы в 20 базовых и предупреждения от Мининформа (двух достаточно, чтобы закрыть издание) — а „Вечернему Могилеву“ ничего». Это действительно всегда удивляло!
А сайт Куропат вы уже видели? Там собрали все-все об истории урочища и том, что происходит вокруг мемориала в наши дни.
А трейлер самого масштабного проекта 2019-го года «Беларусьфильма» видели? Да-да, речь о «Купале» — смотрите.
Эй, фанаты Apple, все срочно сюда! Давайте расскажем, что нового вчера показали на ежегодной конференции для разработчиков. iOS 13 с темным режимом видели? А о караоке в Apple Music слышали? А как вам новое поколение Mac Pro (правда, похожи на обычную терку для сыра?) Ну, и как вы теперь без iTunes?..
Тем, кстати, кому хочется iPhone, а денег нет, можем посоветовать поучаствовать в чемпионате по скоростному чатингу — там как раз победитель получит смартфон от Apple. Подробности — здесь.
Каждый год журнал TIME обращает внимание на ярких молодых людей и объявляет их next generation leaders, то есть лидерами нового поколения. В прошлом году отметили корейскую группу BTS и футболиста Килиана Мбаппе, которому было всего 19, когда он выиграл чемпионат мира. Еще и половина 2019-го не прошла, но в рубрике журнала набралось аж 10 персон — давайте срочно познакомимся с ними, чтобы было не стыдно не знать.
О СПОРТЕ
Видели, как в Ливерпуле встречали «Ливерпуль»? Напомним, парни из этого футбольного клуба выиграли кубок Лиги чемпионов и привезли его в родной город. Трофей заглянул в самые отдаленные уголки и завершил свой маршрут на набережной реки Мерси, где состоялись грандиозные празднования. Как это было — смотрите здесь.
А вот женский футбол, увы, мало кому интересен — особенно в Беларуси. Такова жизнь. Но давайте мы все же познакомим вас с классными девчонками, которые самоотверженно играют, — и спросим их, как они относятся к стереотипам в спорте и чем отличается футбол женский от футбола мужского.
Ну и напоследок не совсем о спорте, но тоже соревновательно и впечатляюще. Давайте покажем, как спецназ соревновался за право на «Грифона» — и из 90 стартовавших до финиша дошли всего 19 (и даже одна девушка — впервые в истории страны!)
Кстати. Не забыли уплатить подоходный налог за полученные в 2018 году доходы? Вчера был дедлайн. Тем, кто «забыл» или опоздал с уплатой, грозит штраф — готовьтесь. Ладно, что мы все о налогах да деньгах — какие-то нищие духом люди. Сходите вон лучше на очередную встречу «Интеллектуального клуба» Светланы Алексиевич — ее гостем будет известный IT-бизнесмен Виктор Прокопеня. Вот здесь — все подробности, думаем, будет интересно.
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