Испытания БелАЭС, афера века, чего ждать от парада, сайт Куропат и новое от Apple - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Какое-то прямо настоящее лето! На неделе будет очень жарко , а в Минске открыли аквапарк «Дримлэнд» . Ну, теперь вы точно знаете, что делать, пока мы «в этих офисах» будем писать для вас важные новости и крутые тексты. Но, кстати, не все пишут их в офисах — скоро привезем вам чудесных репортажей из самых раскрученных туристических мест Беларуси и расскажем всем, куда стоит ехать и почему (спойлер — на этой неделе ждите Браславские и Голубые озера, рыбалку и вот это вот всё). Ну или можем посоветовать вам снять на лето дачу, если у вас нет, — цены и фото вот здесь . А если же вы будете улетать на отдых в другие страны, то порадуйтесь за наш аэропорт — его признали лучшим в СНГ .





ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ ЗА ВЧЕРА





ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ





Мы не поверили своим глазам, но в публикациях нашей любимой газеты «Вечерний Могилев» эксперты нашли признаки экстремизма . Претензии касаются двух заметок: «Судный день. Лиричных струн натянутые струны» и «Во что выливается нетерпимость к извращенцам?». Они появились на сайте пару лет назад и доступны до сих пор (постить не будем, а то потом самим прилетит). На «ВМ» нажаловался «неабыякавы» активист: «Журналисты других СМИ за такое получают штрафы в 20 базовых и предупреждения от Мининформа (двух достаточно, чтобы закрыть издание) — а „Вечернему Могилеву“ ничего». Это действительно всегда удивляло!

газеты . Претензии касаются двух заметок: «Судный день. Лиричных струн натянутые струны» и «Во что выливается нетерпимость к извращенцам?». Они появились на сайте пару лет назад и доступны до сих пор (постить не будем, а то потом самим прилетит). На «ВМ» нажаловался «неабыякавы» активист: «Журналисты других СМИ за такое получают штрафы в 20 базовых и предупреждения от Мининформа (двух достаточно, чтобы закрыть издание) — а „Вечернему Могилеву“ ничего». Это действительно всегда удивляло! А сайт Куропат вы уже видели? Там собрали все-все об истории урочища и том, что происходит вокруг мемориала в наши дни.

вы уже видели? об истории урочища и том, что происходит вокруг мемориала в наши дни. А трейлер самого масштабного проекта 2019-го года «Беларусьфильма» видели? Да-да, речь о «Купале» — смотрите .

2019-го года «Беларусьфильма» видели? Да-да, речь о «Купале» — . Давайте скажем «пока-пока» 9-ти закрывшимся столичным заведениям . Например, вы знаете, что «Тише мыши» — уже всё?

. Например, вы знаете, что «Тише мыши» — уже всё? Эй, фанаты Apple, все срочно сюда ! Давайте расскажем, что нового вчера показали на ежегодной конференции для разработчиков. iOS 13 с темным режимом видели? А о караоке в Apple Music слышали? А как вам новое поколение Mac Pro (правда, похожи на обычную терку для сыра?) Ну, и как вы теперь без iTunes?..

! Давайте расскажем, для разработчиков. iOS 13 с темным режимом видели? А о караоке в Apple Music слышали? А как вам новое поколение Mac Pro (правда, похожи на обычную терку для сыра?) Ну, и как вы теперь без iTunes?.. Тем, кстати, кому хочется iPhone, а денег нет, можем посоветовать поучаствовать в чемпионате по скоростному чатингу — там как раз победитель получит смартфон от Apple. Подробности — здесь .

— там как раз победитель получит смартфон от Apple. . Каждый год журнал TIME обращает внимание на ярких молодых людей и объявляет их next generation leaders, то есть лидерами нового поколения. В прошлом году отметили корейскую группу BTS и футболиста Килиана Мбаппе, которому было всего 19, когда он выиграл чемпионат мира. Еще и половина 2019-го не прошла, но в рубрике журнала набралось аж 10 персон — давайте срочно познакомимся с ними, чтобы было не стыдно не знать .

О СПОРТЕ

Видели, как в Ливерпуле встречали «Ливерпуль»? Напомним, парни из этого футбольного клуба выиграли кубок Лиги чемпионов и привезли его в родной город. Трофей заглянул в самые отдаленные уголки и завершил свой маршрут на набережной реки Мерси, где состоялись грандиозные празднования. Как это было — смотрите здесь .





А вот женский футбол , увы, мало кому интересен — особенно в Беларуси. Такова жизнь. Но давайте мы все же познакомим вас с классными девчонками, которые самоотверженно играют, — и спросим их, как они относятся к стереотипам в спорте и чем отличается футбол женский от футбола мужского .

, увы, мало кому интересен — особенно в Беларуси. Такова жизнь. Но давайте мы все же познакомим вас с классными девчонками, которые самоотверженно играют, — и спросим их, как они относятся к стереотипам в спорте и . Так, а что у нас на «Ролан Гаррос» ? Виктория Азаренко, завершившая выступления в одиночном турнире, теперь выбыла и из парных соревнований. А вот Арина Соболенко добралась в паре уже до четвертьфинала .

? Виктория Азаренко, выступления в одиночном турнире, теперь выбыла и из парных соревнований. А вот Арина Соболенко . Ну и напоследок не совсем о спорте, но тоже соревновательно и впечатляюще. Давайте покажем, как спецназ соревновался за право на «Грифона» — и из 90 стартовавших до финиша дошли всего 19 (и даже одна девушка — впервые в истории страны!)





Все новости понедельника, 3 июня

Кстати. Не забыли уплатить подоходный налог за полученные в 2018 году доходы? Вчера был дедлайн. Тем, кто «забыл» или опоздал с уплатой, грозит штраф — готовьтесь . Ладно, что мы все о налогах да деньгах — какие-то нищие духом люди. Сходите вон лучше на очередную встречу «Интеллектуального клуба» Светланы Алексиевич — ее гостем будет известный IT-бизнесмен Виктор Прокопеня. Вот здесь — все подробности, думаем, будет интересно .

Ваша редакция

Вы подписаны на новости TUT.BY