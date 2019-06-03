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Экологи выяснили, почему произошел массовый мор рыбы на озере в Полоцком районе

04.06.2019 08:26 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Причиной массового мора рыбы на озере Званое возле деревни Азино в Полоцком районе стали природные причины, в частности, нехватка кислорода в воде, сообщает «Полацкі вестнік».


Специалисты осмотрели берега озера, сделали анализы проб воды из разных мест водоема, исследовали также и рыбу.

Ни химикатов, ни других вредных веществ, которые могли бы повлечь гибель рыбы, не выявили. По заключению специалистов Новополоцкой инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды, бедствие носит природный характер: озеро мелководное, с болотистым дном, слабозарастающее. В отдельных местах водоема выявили значительное снижение уровня кислорода. Это, по мнению экологов, и стало причиной мора рыбы.

Напомним, огромное количество мертвой рыбы нашли в озере Званом жители деревни Азино. Предположительно, мор произошел 25−26 мая.

 
 
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Ни химикатов, ни других вредных веществ, которые могли бы повлечь гибель рыбы, не выявили.
 
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