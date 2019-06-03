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Автобусные маршруты, которые перевозчик отменил в Витебске, вернули. Что это было?
04.06.2019 09:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Автобусные маршруты, отмену которых ранее
Напомним, ранее автопарк сообщил, что с 3 июня по будням перестанут ходить автобусы № 28, 39 и 47, а на маршрутах № 6, 13, 27, 32, 33, 34, 38 и 46 часть рейсов сократят.
Но в тот же день, 3 июня, перевозчик на своем сайте
Ситуацию пояснили в отделе ЖКХ горисполкома:
— Автопарк № 1 обратился в горисполком с предложением об оптимизации маршрутной сети городского пассажирского транспорта на летний период. Однако, не получив от местной власти разрешения о сокращении работы транспорта, предприятие разместило на своем сайте информацию об отмене некоторых маршрутов.
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Автобусные маршруты, отмену которых ранее анонсировал автопарк № 1 Витебска, вернули. Транспортники сократили их без разрешения горисполкома.
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