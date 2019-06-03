ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Автобусные маршруты, которые перевозчик отменил в Витебске, вернули. Что это было?

04.06.2019 09:00 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Автобусные маршруты, отмену которых ранее анонсировал автопарк № 1 Витебска, вернули. Оказывается, транспортники сократили их без разрешения горисполкома.

Напомним, ранее автопарк сообщил, что с 3 июня по будням перестанут ходить автобусы № 28, 39 и 47, а на маршрутах № 6, 13, 27, 32, 33, 34, 38 и 46 часть рейсов сократят.

Но в тот же день, 3 июня, перевозчик на своем сайте объявил, что все отмененные и сокращенные маршруты восстановлены. Расписание автобусов осталось прежним.

Ситуацию пояснили в отделе ЖКХ горисполкома:

— Автопарк № 1 обратился в горисполком с предложением об оптимизации маршрутной сети городского пассажирского транспорта на летний период. Однако, не получив от местной власти разрешения о сокращении работы транспорта, предприятие разместило на своем сайте информацию об отмене некоторых маршрутов.

 
Теги: Расписание автобусов, Витебск
 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Автобусные маршруты, отмену которых ранее анонсировал автопарк № 1 Витебска, вернули. Транспортники сократили их без разрешения горисполкома.
 
Новости дня
Новости общества
 
Экологи выяснили, почему произошел массовый мор рыбы на озере в Полоцком районе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
04.06.2019
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Lida.Info
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика