Автобусные маршруты, которые перевозчик отменил в Витебске, вернули. Что это было?

Источник материала: Tut.by

Автобусные маршруты, отмену которых ранее анонсировал автопарк № 1 Витебска, вернули. Оказывается, транспортники сократили их без разрешения горисполкома.

Напомним, ранее автопарк сообщил, что с 3 июня по будням перестанут ходить автобусы № 28, 39 и 47, а на маршрутах № 6, 13, 27, 32, 33, 34, 38 и 46 часть рейсов сократят.

Но в тот же день, 3 июня, перевозчик на своем сайте объявил , что все отмененные и сокращенные маршруты восстановлены. Расписание автобусов осталось прежним.

Ситуацию пояснили в отделе ЖКХ горисполкома:

— Автопарк № 1 обратился в горисполком с предложением об оптимизации маршрутной сети городского пассажирского транспорта на летний период. Однако, не получив от местной власти разрешения о сокращении работы транспорта, предприятие разместило на своем сайте информацию об отмене некоторых маршрутов.