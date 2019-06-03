16-летняя «бесправница» на БВМ попала в ДТП на Столинщине

3 июня в 07:50 часов на автодороге Н-600 «Бережное-Дубенец-Дубой» произошло дорожно-транспортное происшествие, сообщает
16-летняя жительница деревни Дубой, не имея права управления транспортным средством, управляла автомобилем «БМВ-530».
Не справившись с управлением автомобиля съехала в кювет, где совершила наезд на придорожное дерево.
В результате ДТП водитель и 22-летний пассажир, житель аг. Ольшаны (находился на переднем пассажирском сидении) с различными травмами госпитализированы в УЗ «Столинская ЦРБ».
По факту ДТП проводится проверка.
Вероника ГЕЙДЕН