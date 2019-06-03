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16-летняя «бесправница» на БВМ попала в ДТП на Столинщине

04.06.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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Источник материала: Навiны Палесся

16-летняя «бесправница» на БВМ попала в ДТП на Столинщине

3 июня в 07:50 часов на автодороге Н-600 «Бережное-Дубенец-Дубой» произошло дорожно-транспортное происшествие, сообщает УВД Брестского облисполкома.

16-летняя жительница деревни Дубой, не имея права управления транспортным средством, управляла автомобилем «БМВ-530».

Не справившись с управлением автомобиля съехала в кювет, где совершила наезд на придорожное дерево.

В результате ДТП водитель и 22-летний пассажир, житель аг. Ольшаны (находился на переднем пассажирском сидении) с различными травмами госпитализированы в УЗ «Столинская ЦРБ».

По факту ДТП проводится проверка.

16-летняя «бесправница» на БВМ попала в ДТП на Столинщине

Вероника ГЕЙДЕН

 
 
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3 июня в 07:50 часов на автодороге Н-600 «Бережное-Дубенец-Дубой» произошло дорожно-транспортное происшествие, сообщает УВД Брестского облисполкома. 16-летняя...
 
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