16-летняя «бесправница» на БВМ попала в ДТП на Столинщине

3 июня в 07:50 часов на автодороге Н-600 «Бережное-Дубенец-Дубой» произошло дорожно-транспортное происшествие, сообщает УВД Брестского облисполкома.

16-летняя жительница деревни Дубой, не имея права управления транспортным средством, управляла автомобилем «БМВ-530».

Не справившись с управлением автомобиля съехала в кювет, где совершила наезд на придорожное дерево.

В результате ДТП водитель и 22-летний пассажир, житель аг. Ольшаны (находился на переднем пассажирском сидении) с различными травмами госпитализированы в УЗ «Столинская ЦРБ».

По факту ДТП проводится проверка.