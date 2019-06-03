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Витебский облсельхозпрод объявил соревнование на заготовке травяных кормов

04.06.2019 — Новости Общества | Двинская правда (Верхнедвинск)  
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Источник материала: Двинская правда (Верхнедвинск)

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Старт областного соревнования на заготовке травяных кормов объявил комитет по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома.

Витебский облсельхозпрод объявил соревнование на заготовке травяных кормов

С этого года авторитетной комиссии предстоит определять лучших в обновленном формате: впервые в отдельной номинации состязаются интеграционные структуры, а также расширены категории призеров среди механизаторов.

Как сообщили в облсельхозпроде, участники будут разделены на номинации и категории в зависимости от вида работ и мощности агрегатов. Для трактористов-машинистов вводятся такие номинации, как кошение трав, ворошение (волкование), измельчение, отвоз, прессование. Например, на кошении трав механизаторы посоревнуются в двух группах исходя из ширины захвата косилки. Для занятых на прессовании установлены по три призовых места для тех, кто работает на пресс-подборщиках-упаковщиках в стретч-пленку, а также на пресс-подборщиках рулонных. 

В каждой группе каждой номинации назначаются три призовых места с денежной премией: 1-е — 40 базовых величин, 2-е — 30 БВ, 3-е — 20 БВ. Итоги будут подведены в октябре 2019 года. Кроме того, райисполкомам рекомендовано поощрить других работников хозяйств, обеспечивших высокие производственные показатели на косовице-2019.

Тем временем кормозаготовка на Витебщине набирает обороты. По информации комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома, уже скошены травы на площади 11,8 тыс. га, что составляет 4,9% к плану. Всего в нынешнем сезоне предстоит заготовить более 1,1 млн т кормовых единиц травяных кормов, в том числе убрать травы первым укосом с площади 240 тыс. га, заготовив около 650 тыс. т к. ед.
Витебские вести.
Фото из архива «ВВ».

http://vitvesti.by/economy/vitebskii-oblselkhozprod-obiavil-sorevnovanie-po-zagotovke-travianykh-kormov.html

 
 
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> Старт областного соревнования на заготовке травяных кормов объявил комитет по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома. С этого года авторитетной...
 
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