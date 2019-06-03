ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Глуске открылся третий трудовой семестр

04.06.2019 — Новости Общества | Радзiма  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Радзiма

В Глуске открылся третий трудовой семестр

Третий трудовой семестр 2019 года для молодых и целеустремленных торжественно открыли в Глуске. Напутственными словами 29 мая на площадке возле районного Дома культуры студотрядовцев приветствовали начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Глусского райисполкома Елена Самуйлик, начальник отдела по образованию, спорту и туризму Светлана Лисица, первый секретарь районного комитета ОО «БРСМ» Юлия Ставская и инспектор РОЧС Станислав Берёзкин.

Они пожелали молодым людям провести лето безопасно, весело и с пользой, успешно потрудиться на благо района и, конечно же, хорошо заработать.


В Глуске открылся третий трудовой семестр

Комиссарам студенческих отрядов в этот день вручили трудовые путевки на их рабочие объекты. Выступая от имени студотрядовской молодежи, комиссар сельскохозяйственного отряда имени Николая Васильевича Мельникова учащаяся СШ № 2 Елизавета Минина отметила, что студенческий отряд — это школа жизни, это дружба и общение, это то место, где каждый сможет реализоваться и почувствовать себя в единой большой команде инициативной молодежи.

Нынешний трудовой семестр посвятили 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. С 10 июня по 19 июля 73 юноши и девушки из городских школ и Заелицкого УПК в составе восьми студенческих отрядов будут трудиться на объектах «Жилкомхоза», экспериментальной базы «Глуск», агрофирмы «Славгородский» и в лесном питомнике Глусского лесхоза.

Анна АВТУХОВА

Фото автора

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Третий трудовой семестр 2019 года для молодых и целеустремленных торжественно открыли в Глуске. Напутственными словами 29 мая на площадке возле районного Дома...
 
Новости дня
Новости общества
 
Витебский облсельхозпрод объявил соревнование на заготовке травяных кормов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
04.06.2019
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Lida.Info
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика