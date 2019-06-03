В Глуске открылся третий трудовой семестр

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Третий трудовой семестр 2019 года для молодых и целеустремленных торжественно открыли в Глуске. Напутственными словами 29 мая на площадке возле районного Дома культуры студотрядовцев приветствовали начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Глусского райисполкома Елена Самуйлик, начальник отдела по образованию, спорту и туризму Светлана Лисица, первый секретарь районного комитета ОО «БРСМ» Юлия Ставская и инспектор РОЧС Станислав Берёзкин.

Они пожелали молодым людям провести лето безопасно, весело и с пользой, успешно потрудиться на благо района и, конечно же, хорошо заработать.







Комиссарам студенческих отрядов в этот день вручили трудовые путевки на их рабочие объекты. Выступая от имени студотрядовской молодежи, комиссар сельскохозяйственного отряда имени Николая Васильевича Мельникова учащаяся СШ № 2 Елизавета Минина отметила, что студенческий отряд — это школа жизни, это дружба и общение, это то место, где каждый сможет реализоваться и почувствовать себя в единой большой команде инициативной молодежи.

Нынешний трудовой семестр посвятили 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. С 10 июня по 19 июля 73 юноши и девушки из городских школ и Заелицкого УПК в составе восьми студенческих отрядов будут трудиться на объектах «Жилкомхоза», экспериментальной базы «Глуск», агрофирмы «Славгородский» и в лесном питомнике Глусского лесхоза.

Анна АВТУХОВА

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