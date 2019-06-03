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В Беларуси наблюдается снижение числа организаций с зарплатой до Br400

04.06.2019 10:12 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси уменьшается количество организаций со среднемесячной заработной платой ниже Br400. Об этом в интервью газете "СБ. Беларусь сегодня" сообщил первый заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Лобович, сообщает БЕЛТА.

"Ряд организаций в стране значительно отстает по уровню средней заработной платы не только от среднереспубликанского, но и от среднеотраслевого. На этот год приоритетная задача вертикали власти - решение вопросов повышения эффективности управления и хозяйствования на таких предприятиях и, как следствие, увеличение там зарплат. Соответствующие поручения правительством уже даны. Минтруда и соцзащиты проводит ежемесячный мониторинг принимаемых мер. Сегодня мы видим определенные результаты и положительную динамику. Если за январь-февраль 2019 года уровень среднемесячной заработной платы ниже Br400 сложился в 250 организациях, то по итогам четырех месяцев (января-апреля текущего года. - Прим. БЕЛТА) - в 151 организации, где работают около 18 тыс. человек. При этом почти 100 организаций за апрель имели в среднем более Br400", - отметил Андрей Лобович.

В целом проводится системная работа по повышению заработной платы в организациях страны. В марте и апреле номинальная начисленная заработная плата работников составила Br1056,9 и Br1073,7 соответственно, за январь-март - Br1011, январь-апрель - Br1026,1. "Дальнейшее увеличение размера заработной платы должно быть неукоснительно увязано с показателями эффективности производства, в первую очередь с производительностью труда", - подчеркнул он.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси уменьшается количество организаций со среднемесячной заработной платой ниже Br400. Об этом в интервью газете "СБ. Беларусь...
 
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