Гуманитарная помощь поступила в Кировскую районную организацию Белорусского Общества Красного Креста

Источник материала: Кировец





В Кировскую районную организацию Белорусского Общества Красного Креста поступила иностранная безвозмездная помощь для нуждающихся граждан района, полученная от Датского Красного Креста.

В наличии имеется одежда, в т.ч. и детская, бывшая в употреблении.

Получателю помощи (в зависимости от статуса) необходимо иметь копии документов: паспорта, удостоверения инвалида (пенсионного или многодетной семьи), свидетельства о рождении ребенка, справку о составе семьи.

Выдача иностранной безвозмездной помощи будет производиться: среда – четверг — с 8.00 до 12.00, пятница — с 14.00 до 17.00.

Обращаться по адресу: г.Кировск, ул.Гагарина, д.23 (ГУО «Социально-педагогический центр Кировского района»), телефон для справок: 79-5-33.