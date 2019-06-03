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Гуманитарная помощь поступила в Кировскую районную организацию Белорусского Общества Красного Креста

04.06.2019 — Новости Общества | Кировец  
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Источник материала: Кировец

Гуманитарная помощь поступила в Кировскую районную организацию Белорусского Общества Красного Креста

В Кировскую районную организацию Белорусского Общества Красного Креста поступила иностранная безвозмездная помощь для нуждающихся граждан района, полученная от Датского Красного Креста.
В наличии имеется одежда, в т.ч. и детская, бывшая в употреблении.
Получателю помощи (в зависимости от статуса) необходимо иметь копии документов: паспорта, удостоверения инвалида (пенсионного или многодетной семьи), свидетельства о рождении ребенка, справку о составе семьи.
Выдача иностранной безвозмездной помощи будет производиться: среда – четверг — с 8.00 до 12.00, пятница — с 14.00 до 17.00.
Обращаться по адресу: г.Кировск, ул.Гагарина, д.23 (ГУО «Социально-педагогический центр Кировского района»), телефон для справок: 79-5-33.

 
 
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В Кировскую районную организацию Белорусского Общества Красного Креста поступила иностранная безвозмездная помощь для нуждающихся граждан района,...
 
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