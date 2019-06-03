В День России в центре Минска выступят Лариса Долина и «Хор Турецкого»

Источник материала: Tut.by

День многонациональной России пройдет 8 июня в Верхнем городе и на большой сцене у Дворца спорта. Об этом TUT.BY рассказали в посольстве Российской Федерации в Беларуси.



Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Гала-концерт у Дворца спорта. Кто там выступит?

На большой сцене у Дворца спорта на проспекте Победителей россияне в субботу 8 июня обещают грандиозный гала-концерт, посвященный Дню России.

Концерт начнется в 14.00 и продлится до 22.00, на нем бесплатно можно будет послушать известных исполнителей из разных регионов России.

Выступит «Хор Турецкого», артисты которого поют более чем на десяти языках мира во всех музыкальных жанрах. Споет для минчан народная артистка России Лариса Долина. Приедет из Москвы на концерт в Минске оркестр под управлением народного артиста Игоря Бутмана, который исполнит культовые джазовые стандарты.

Хореографический блок представят ведущие коллективы страны, лауреаты международных конкурсов: Государственный академический заслуженный ансамбль танца «Лезгинка» из Республики Дагестан, Ансамбль народного танца имени Ф.А. Гаскарова из Республики Башкортостан, Ансамбль песни и пляски северно-западного военного округа из Ленинградской области и Академический ансамбль танца «Каприс» из Калужской области.

С хоровыми традициями русской культуры познакомят жителей Беларуси Государственный Волжский русский народный хор им. П.М. Милославова и Рязанский Государственный хор им. Е.Г. Попова.

Специальную программу для детей подготовили артисты детской вокальной группы «Волшебники двора» и ансамбля «Радуга».

Что будет в Верхнем городе?

Праздник в Верхнем городе пройдет с 12.00 до 16.00. Здесь будет работать больше 20 тематических интерактивных зон, в том числе детская площадка, «Русь сказочная», «Спортивная площадка», «Город мастеров», «Добро пожаловать!», «Полевая кухня», «Выставка российского автопрома», «Летний кинотеатр», «Эх, прокачу!», «Студия исторического танца», «Культура Россия», «Россия туристическая» и «Краса России», на площадке которой в 14.00 будут разыгрывать приз за лучший костюм в цветах национального флага России.

На спортивной площадке будут организованы показательные соревнования и мастер-классы федераций скейтбординга и воркаута, армреслинга. Все желающие смогут принять участие в «Веселых стартах», спортивных состязаниях и играх, победители которых будут награждены памятными призами и сувенирами.

Будут открыты «Русский», «Поволжский» и «Северо-Кавказский» дворики. У гостей праздника будет возможность посетить музей на колесах «Россия морская».

В Верхнем городе проведут мастер-классы по ремеслам: керамике, гончарству, вязанию, художественной обработке бересты, ковке, ткачеству поясов на дощечках, вышивке, плетению из соломы и лозы.

Можно будет побывать на выставках традиционной народной культуры и национальных костюмов от представителей татаро-башкирской, чувашской, русской и дагестанской диаспор.

Будет работать фотозона.

Также можно будет продегустировать кухню многонациональной России. На празднике будут угощать солдатской гречневой кашей и чаем. В палатке «Добро пожаловать!» можно будет отведать прохладного кваса из России и закусить пирожками и пряниками.

На Зыбицкой самых юных гостей праздника ожидает катание на пони и лошадях, а для их родителей — на мотоциклах «Ночных волков».

Кроме того, будут работать площадки представительства Россотрудничества, дома Москвы в Минске, площадки филиалов российских вузов в Беларуси, а также Белорусско-Российского университета.

На сцене в Верхнем городе выступят певцы, танцоры и музыканты, в том числе хор русской песни имени А. Никитиной, танцевальный ансамбль «Легенды Кавказа», фольклорный татаро-башкирский ансамбль «Лейсян», чувашский вокально-инструментальный ансамбль «Хамар-Ял» и многие другие.

В 21.30 во дворике отеля «Монастырский» покажут известный кинофильм российского производства. Какой именно — такой информации в программе пока нет.