«Беспокоимся за его жизнь, а он хамит». В Гомеле прошел рейд по «диким» пляжам

Источник материала: Tut.by

За последние десять дней мая в Беларуси утонули 15 человек. Практически все трагедии случились в запрещенных для купания местах. Чтобы сократить количество несчастий, люди в форме вышли патрулировать «дикие» берега. В рейд с матросами ОСВОД, участковым инспектором, работником городского отдела по ЧС и представителем районной администрации отправились и журналисты городского журнала «Белка».





В Кодексе об административных правонарушениях есть статья 23.63: «Купание в запрещенных местах рек, озер или иных водоемов влечет наложение штрафа в размере от одной до трех базовых величин». Еще лет десять назад о ее существовании вряд ли знали даже участники сегодняшнего рейда. Но в последние годы именно она помогает менять привычки тех, кто на «дикий» пляж ходит с детства.

Сегодняшние места для патрулирования — залив Сожа в районе улиц Пенязькова, Денисенко и Гельман, на Любенском озере — район дамбы. Здесь и повсеместно по «диким» берегам коммунальные службы установили предупредительные таблички «Купаться запрещено».

— Не все оценили заботу властей, некоторые по-прежнему избегают цивилизации. Какое там дно, их мало интересует. А сюрпризов хватает. В виде коряг, старых труб от земснарядов, битых бутылок и рыболовных крючков. Самое страшное, приходят с детьми, которым позволяют свободно плескаться на участках, не обследованных водолазами, — вводит в курс дела начальник спасательной станции «Западная» Евгений Бабинецкий.





Молодую семью участники рейдовой группы заприметили на левом берегу Роповского озера с борта патрульного катера. Купался только глава семейства, делал это недалеко от информационного указателя. А это значит, что у старшего участкового инспектора Советского РОВД Игоря Демкова есть все основания для составления протокола. Нарушил — отвечу, таков был мотив поведения молодого отца. Иначе повела себя супруга. Женщина начала кричать испуганному ребенку, что нашему законодательству и этим дядям нужно сказать спасибо за то, что лишили его шоколадки. Голос разносился над водой даже после того, как катер отчалил.

Минут через пять спасатели увидели в воде пару далеко не юного возраста. Их попросили вернуться на сушу. Женщину мужчина отправил, а сам, дрейфуя, начал задавать вопросы тем, кто в катере: «на каком основании?», «кто здесь запретил купаться?», «где это написано?».





Отчасти он прав — указателя о запрете купания поблизости не оказалось. Таблички регулярно воруют, используя в качестве топлива для костра. Мужчина выбрался на берег и попросил своего товарища вести видеосъемку общения. Взяв листок бумаги, переписал фамилии всех участников рейда, пообещал им вызов на ковер к какому-то большому начальнику.

— Надо же, мы беспокоимся за его жизнь, а он в ответ хамит, — удивился старший матрос Сергей Ворошилов. Козыряющего знакомствами в высоких кабинетах нарушителя предупредили об ответственности и попросили впредь уважать закон.





И снова левый берег Роповского озера. На этот раз внимание спасателей привлекла группа молодых ребят — один купался, другие плавали у берега на надувных матрасах. Кстати, использование матрасов на воде строго запрещено из-за их ненадежности. Человек может сомлеть на солнце и сам свалиться в воду, потеряв сознание. А может перевернуться от небольшой волны, после чего напороться животом на какой-нибудь острый предмет. Об этом спасатели решили напомнить отдыхающим устно и в печатной форме, вручив памятки. Но и здесь нашелся юридически подкованный. Тот самый, который купался.

— Я сотрудник милиции и знаю, что вы не можете привлечь меня к ответственности, так как в поле зрения нет предупредительной таблички о запрете купания именно в этом месте…

Как было реагировать на это откровение? Разве что по примеру предыдущего оратора достать мобильный телефон и начать записывать. Но тут подбежали друзья пловца, попросили его не пререкаться со спасателями, а от себя принесли извинения и пообещали спустить воздух из матрасов.

Стоило катеру отчалить от берега, как мужчина снова полез в воду.





За все время рейда только двое молодых людей адекватно отреагировали на просьбу не купаться в запрещенном месте — ребята выслушали аргументы специалистов, извинились и заверили, что впредь нарушать запрет не будут.