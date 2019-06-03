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Фотографов приглашают к участию в создании открыток в поддержку онкопациентов

04.06.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Фотографы и фотолюбители могут принять участие в создании набора почтовых фотооткрыток «Со-творение» для людей, столкнувшихся с онкологическим диагнозом, сообщили в Центре поддержки онкопациентов «Во имя жизни».

Фотографов приглашают к участию в создании открыток в поддержку онкопациентов
Открытки будут подписывать 24 августа — в этот день центр «Во имя жизни» проведет в Минске эстафету в поддержку тех, кто борется против онкозаболеваний, а также в память о тех, кто ушел из жизни. Написать и отправить послание можно будет людям, которые в данный момент нуждаются в поддержке.

«Мы понимаем, что не все желающие смогут быть в этот день в Минске, — отметила директор ЦПО «Во имя жизни» Ирина Жихар. — Мы, выздоровевшие и выздоравливающие после рака, напишем слова поддержки тем, кто проходит трудное лечение, напомним, что рядом близкие».

Желающие поучаствовать в создании открыток, присылая работы на почтовый ящик учреждения oncopatient.by@gmail.com, несут персональную ответственность за их авторство, дают согласие на размещение на сайте центра, а также бесплатное использование для продвижения акции «Со-творение» в СМИ, проведения специализированных мероприятий. Фотография для фотооткрытки должна соответствовать следующим параметрам: формат изображения — JPEG, цветовая модель — RGB, размер — от 1 тыс. пикселей по меньшей стороне, разрешение — 300 dpi.

В сопроводительном письме нужно указать имя, фамилию и возраст автора, страну и город проживания. Для внутреннего использования — контактный телефон (не будет опубликован в открытом доступе).

Если работа не соответствует техническим и тематическим параметрам, экспертная группа оставляет за собой право не принимать ее без объяснения причин. Один человек предлагает не более 7 фотографий на тему «Со-творение».

Работы принимаются до 1 августа. Итоговый набор фотооткрыток будет размещен на сайте центра и распечатан для участников эстафеты. 24 августа любой желающий онкопациент или его близкий сможет выбрать понравившуюся открытку и подписать ее. Подробный список адресов онкоучреждений, куда могут быть адресованы послания, предложат во время эстафеты. Возможность написать слова поддержки будет сохраняться во всех последующих акциях центра.

По информации БелТА.

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