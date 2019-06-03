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В Могилевской области не хватает кардиохирургических операционных - пациенты ждут по году

04.06.2019 10:45 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилевской области не хватает кардиохирургических операционных, сообщили в эфире СТВ. В итоге жизненно важных операций пациентам приходится ждать не меньше года. При этом квалифицированных врачей в области достаточно.

Не менее 20 плановых и как минимум 5 экстренных операций вносят в лист ожидания в кардиохирургическом отделении Могилевской областной больницы каждый месяц. В этой единственной в области специализированной кардиооперационной каждый год спасают в среднем 270 пациентов.

А очередь тех, кому хирургическое вмешательство жизненно необходимо, расписана на 13−14 месяцев вперед. Чтобы в корне изменить ситуацию, количество таких операций должно увеличиться вдвое. Пациенты говорят, что год ожидания операции и подготовки к ней — это серьезный стресс.

Заведующий кардиохирургическим отделением Могилевской областной больницы Анатолий Кулик говорит, что сейчас на «нормальном уровне» оснащена одна операционная, и этого недостаточно. По его словам, есть бригады, которые могут работать в двух операционных.

Об этой проблеме в областной больнице говорят давно, но только сейчас на нее обратили внимание: в 2019 году планируют начать строительство нового кардиохирургического корпуса.

— Наряду с кадрами, помещением, операционными, мы надеемся, что существенно удастся повысить качество и доступность оказания кардиохирургической помощи в нашей области, — говорит главный врач Могилевской областной больницы Сергей Галуза.

После запуска кардиохирургического корпуса срок ожидания очереди на операцию сократится более чем в 2 раза. Спасать человеческие жизни врачи смогут одновременно в нескольких операционных. Главное, чтобы и ожидание нового корпуса не затянулось.

 
 
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При этом квалифицированных врачей в области достаточно. Они могут работать в двух операционных одновременно.
 
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