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В смерти девочки от угарного газа в Гродно обвиняют контролера печного хозяйства
04.06.2019 11:10 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гродно следователи завершили расследование уголовного дела по факту смерти школьницы от отравления угарным газом,
Напомним, 12-летняя девочка
Специалисты говорили, что к трагедии привела недостаточная тяга в вентиляционном канале и дымоходе газового водонагревателя, который установлен в ванной комнате. А жители дома рассказывали, что после капремонта, который был 10 лет назад, у них периодически возникают
Подозреваемым по данному факту признан 29-летний контролер печного хозяйства производственно-торгового унитарного предприятия «Гродненский областной комбинат противопожарных работ» Республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское добровольное пожарное общество». Ему предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности.
Следователи выяснили, что он не выполнил в полной мере свои должностные обязанности. В январе 2018 года установив в ходе проверки квартиры, где проживала умершая девочка, неисправности в вентиляционном и дымовом каналах, он не устранил их и не сообщил об этом в обслуживающие организации.
Свою вину обвиняемый признал частично. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался. Он находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.
Также были выявлены нарушения в работе Гродненского областного комбината противопожарных работ, унитарного предприятия «Гроднооблгаз» и УЖРЭП Ленинского района г. Гродно.
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В Гродно следователи завершили расследование уголовного дела по факту смерти школьницы от отравления угарным газом.
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