ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В смерти девочки от угарного газа в Гродно обвиняют контролера печного хозяйства

04.06.2019 11:10 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Гродно следователи завершили расследование уголовного дела по факту смерти школьницы от отравления угарным газом, сообщает СК.


Фото: Комягина Ольга, TUT.BY

Напомним, 12-летняя девочка отравилась угарным газом и, потеряв сознание, утонула в ванной. Девочка была доставлена в реанимацию областной детской клинической больницы, где и умерла. Все произошло 19 февраля 2018 года.

Специалисты говорили, что к трагедии привела недостаточная тяга в вентиляционном канале и дымоходе газового водонагревателя, который установлен в ванной комнате. А жители дома рассказывали, что после капремонта, который был 10 лет назад, у них периодически возникают проблемы с тягой в вентканалах.

Подозреваемым по данному факту признан 29-летний контролер печного хозяйства производственно-торгового унитарного предприятия «Гродненский областной комбинат противопожарных работ» Республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское добровольное пожарное общество». Ему предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности.


Следователи выяснили, что он не выполнил в полной мере свои должностные обязанности. В январе 2018 года установив в ходе проверки квартиры, где проживала умершая девочка, неисправности в вентиляционном и дымовом каналах, он не устранил их и не сообщил об этом в обслуживающие организации.

Свою вину обвиняемый признал частично. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался. Он находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

Также были выявлены нарушения в работе Гродненского областного комбината противопожарных работ, унитарного предприятия «Гроднооблгаз» и УЖРЭП Ленинского района г. Гродно.

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Гродно следователи завершили расследование уголовного дела по факту смерти школьницы от отравления угарным газом.
 
Новости дня
Новости общества
 
Экспертизы подтверждают суицид. Глава СК рассказал о расследовании гибели сотрудника ГАИ в Могилеве
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
04.06.2019
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика