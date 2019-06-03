Экспертизы подтверждают суицид. Глава СК рассказал о расследовании гибели сотрудника ГАИ в Могилеве

Источник материала: Tut.by

Глава Следственного комитета Иван Носкевич рассказал о ходе расследования гибели могилевского сотрудника ГАИ. Родители парня, напомним, не согласны с официальной версией о самоубийстве и рассказывали журналистам, что в « деле много странного », они будут настаивать на эксгумации.



Председатель СК Иван Носкевич. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— К нам родители с просьбой об эксгумации не обращались, — заявил Иван Носкевич. — К сожалению, у нас уже были случаи нагнетания обстановки, когда «подбивали» близких. Понятно, что родителям тяжело смириться с тем, что их ребенок покончил жизнь самоубийством.

По словам главы СК, версия самоубийства остается приоритетной.

— Кроме того, в последние дни получены заключения ряда экспертиз, которые укрепляют нас в нашей позиции, что именно так и произошло, — заявил Иван Носкевич.

По словам председателя Следственного комитета, при этом отрабатывается несколько версий произошедшего.

— Ведь в первый день про самоубийство речи вообще не шло. Такая картина была первоначально, что мы опешили. Давно не было таких ЧП, чтобы сотрудника милиции убивали при таких обстоятельствах, — отметил глава ведомства.

Он добавил, что была создана большая оперативная группа, из центрального аппарата лучшие сотрудники СК были направлены в Могилев. Сперва они расследовали «умышленное убийство», но затем приоритетная версия стала другой. В СК планируют в течение двух месяцев расследовать уголовное дело. Если версия самоубийства подтвердится, дело будет закрыто.

Вечером 16 мая , напомним, появилось сообщение о том, что в Могилеве похищен сотрудник милиции. Весь личный состав милиции Могилевской области подняли по тревоге, на дорогах всей страны выставили блокпосты. Искали черную «Волгу» с российским регистрационным номером. По первоначальной версии, сотрудника ГАИ в черную «Волгу» затолкали трое неизвестных лиц цыганской или кавказской наружности в микрорайоне Чапаевка и вывезли в неизвестном направлении. Через несколько часов стало известно, что тело пропавшего лейтенанта Евгения Потаповича нашли в лесу. Официально сообщалось об огнестрельной ране головы.

20 мая СК сообщил, что основная версия гибели сотрудника ГАИ в Могилеве — суицид.

Позже об этой версии как единственной приоритетной заявил и глава МВД Игорь Шуневич .