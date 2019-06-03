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Экспертизы подтверждают суицид. Глава СК рассказал о расследовании гибели сотрудника ГАИ в Могилеве
04.06.2019 11:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Глава Следственного комитета Иван Носкевич рассказал о ходе расследования гибели могилевского сотрудника ГАИ. Родители парня, напомним, не согласны с официальной версией о самоубийстве и рассказывали журналистам, что в «
— К нам родители с просьбой об эксгумации не обращались, — заявил Иван Носкевич. — К сожалению, у нас уже были случаи нагнетания обстановки, когда «подбивали» близких. Понятно, что родителям тяжело смириться с тем, что их ребенок покончил жизнь самоубийством.
По словам главы СК, версия самоубийства остается приоритетной.
— Кроме того, в последние дни получены заключения ряда экспертиз, которые укрепляют нас в нашей позиции, что именно так и произошло, — заявил Иван Носкевич.
По словам председателя Следственного комитета, при этом отрабатывается несколько версий произошедшего.
— Ведь в первый день про самоубийство речи вообще не шло. Такая картина была первоначально, что мы опешили. Давно не было таких ЧП, чтобы сотрудника милиции убивали при таких обстоятельствах, — отметил глава ведомства.
Он добавил, что была создана большая оперативная группа, из центрального аппарата лучшие сотрудники СК были направлены в Могилев. Сперва они расследовали «умышленное убийство», но затем приоритетная версия стала другой. В СК планируют в течение двух месяцев расследовать уголовное дело. Если версия самоубийства подтвердится, дело будет закрыто.
20 мая СК сообщил, что
Позже об этой версии как единственной приоритетной
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В СК планируют в течение двух месяцев расследовать уголовное дело. Если версия самоубийства подтвердится, дело будет закрыто.
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