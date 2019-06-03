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«Из розеток - дым». В доме в Новополоцке меняли лифт - у людей массово сгорела бытовая техника

04.06.2019 11:42 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В первом подъезде дома № 161 корпус 1 на улице Молодежной в Новополоцке 30 мая произошел резкий скачок напряжения электричества. Свет отключился, из розеток повалил дым, у людей массово вышла из строя бытовая техника. Жильцы дома предъявили претензии к предприятию, из-за действий которого произошло это ЧП, сообщает «Новополоцк сегодня».

Утром 30 мая в подъезде меняли лифт. Работами занимались представители минской фирмы по договору с «Новополоцкой управляющей компанией». В сеть было подано высокое напряжение — 380 вольт. Из-за этого в многоэтажке почти на девять часов пропал свет — до семи вечера.

Жильцы рассказывают, что из розеток и бытовых приборов пошел дым. В квартирах вышли из строя телевизоры, холодильники, стиральные машинки, микроволновки, радиотелефоны, блоки питания зарядных устройств и т.д.

В «Новополоцкой управляющей компании» подтвердили факт отключения электроэнергии.

— Ведется проверка, выясняются причины произошедшего, — прокомментировали на предприятии.

 
 
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В первом подъезде дома № 161 корпус 1 на улице Молодежной в Новополоцке 30 мая произошел резкий скачок напряжения электричества. Свет отключился, из розеток повалил...
 
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