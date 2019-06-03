Минчанки подали в суд на туркомпанию. Фирма: «Это был эконом-тур, непонятно, чего они добиваются»

Источник материала: Tut.by

Год назад минчанка Евгения Зазулинская с приятельницей Ириной Хониной решили отдохнуть в Грузии. Купили путевку в компании «Олирти» (товарный знак «Planet travel»), и в сентябре поехали в автобусный тур. К качеству путешествия у подруг возникли вопросы. Вернувшись домой, они пошли в суд — и оказались не единственными, у кого были претензии к фирме. В самой компании говорят, что не понимают претензий туристок и не раз пробовали решить ситуацию мирно.



Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В поездку Евгения и Ирина должны были ехать в сентябре 2018-го. С 5-го по 20-е число. Стоимость путешествия на человека, по словам Евгении, - 330 долларов плюс 20 долларов за обязательную экскурсии и 190 рублей за транспортно-туристические услуги.

— Тур мы оформляли на меня, делали это еще в июле, — рассказывает Евгения. — Сразу заплатили по 190 рублей, остальное должны были отдать в автобусе. За день до поездки, когда я позвонила в турфирму уточнить время выезда, мне сообщили, что нужно добавить еще по 20 долларов. Якобы принимающая сторона подняла стоимость проживания, и тур подорожал. Отпуск портить не хотелось, поэтому мы согласились доплатить.

На этом, продолжает Евгения, сюрпризы не закончились. Когда прибыли в Батуми, сопровождающий, который ехал с ними из Минска и два дня помогал в Тбилиси, пожелал 42 туристам хорошего отдыха и повез в Беларусь вторую группу. По дороге назад с ними был уже другой гид.

— В Батуми помогать нам с вопросами должны были представители принимающей стороны, — говорит Евгения. — Вот только мы с подругой почему-то их не видели. На ресепшене в основном сидели дети, пару раз встречали там женщину, которая очень плохо говорила по-русски.

— А другие туристы?

— Не знаю, возможно, те, кто ходил питаться в кафе, предложенное турфирмой, кого-то и встречали.

По словам собеседницы, кормить их должны были трижды в день. Вот только кафе располагалось примерно в километре от гостиницы.

—В противоположной стороне от моря, — описывает ситуацию собеседница. — Мы туда сходили всего пару раз: потом решили не тратить на это время. К тому же, кормили там плохо. Обед — шведский стол - был с часу до двух. Если прийти ближе к 14, еды могло уже и не хватить.

«В Минск должны были приехать утром, но были на месте только вечером»

В остальном, рассказывает Евгения, до отъезда домой все шло нормально. Зато возвращение превратилось в приключение. Туристов, вспоминает, сразу предупредили: на границе придется пересесть в другой автобус. Попросили не волноваться, вещи им помогут быстро перебросить.



Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— На месте мы были примерно в 6 утра, сопровождающий предупредил: второй автобус задерживается, сказал: придется подождать до 8 утра. Но и через два часа никто не приехал, — возвращается к тем событиям Евгения. — Гид толком не мог объяснить, что произошло, мы стали набирать директора "Олирти".

— Вам объяснили, что случилось?

— Насколько мне известно, у грузинского водителя, который довез нас до границы, не было российской визы, а у водителей-россиян, ожидавших нас на той стороне границы, не оказалось с собой загранпаспортов, — делится информацией Евгения. — Было предложение, чтобы мы пешком пересекли границу. Но это четыре километра. Ясно, что никто никуда не пошел.

Примерно в 12.30 за белорусами приехал восьмиместный «минивен».

— Десять туристов пешком перешли паспортный контроль — и загрузились в машину, — вспоминает собеседница. — Проехали на нем около четырех километров и пересели в автобус, который ждал нас с российской стороны. Затем «минивен» сделал еще два-три рейса за другими туристами. Оставшиеся успели за это время доехать до нас на попутках.

Дальше все сдвинулось. В Минск, говорит Евгения, они должны были приехать утром, но были на месте только вечером.

— Дома мы написали коллективную жалобу, которую подписало 42 туриста, — рассказывает собеседница. — Документ направили в МИД, Минспорта, МНС Центрального района, общество защиты прав потребителей. Там посоветовали обратиться в суд.

Кроме того, Евгения, ее подруга и еще две туристки из той поездки, отправили в турфирму личные претензии. В ответ, продолжает минчанка, они с Ириной получили письмо, где им предлагали вернуть по 38 рублей. А, когда, говорит, они сообщили, что пойдут в суд, сумма выросла до 100 рублей. Девушки посчитали, что эта компенсация не стоит тех «страданий, которые случились у них в поездке».

В итоге в апреле суд Заводского района Минска решил: взыскать с "Олирти" в пользу Евгении 380 рублей. Кроме того, фирме полагалось заплатить минчанке и ее подруге по 200 рублей — это компенсация морального вреда. А также 780 рублей штрафа: 78 рублей Городскому обществу защиты прав потребителей, остальное — в бюджет.

— Директор турфирмы подала апелляционную жалобу, — говорит Евгения. — Теперь дело будет разбирать Минский городской суд.

«Предложили путевку в Турцию, я отказалась»

Вместе с Евгений в тот тур ездила и минчанка Ирина Уставицкая. У нее, говорит собеседница, чуть другая ситуация.



Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— В феврале 2018-го я пришла за путевкой в фирму «Сервис-Люкс». Показала им тур, который был разработал и выставлен на сайте туркомпании «Олирти». Они сказали, что могут его забронировать. На тот момент это была не самая дешевая поездка. Она включала хороший отель и питание в ресторане отеля, — поясняет свою ситуацию Ирина. — Позже в иске я просила обе эти фирмы вернуть мне 400 рублей за поездку и 900 — компенсацию морального вреда.

— Почему именно 900 рублей?

— Эту сумму сын подарил мне на юбилей, столько я и потратила на тур. Поездка оказалась испорченной, поэтому теперь я хочу вернуть свои деньги, — рассказывает собеседница. — "Сервис-Люкс" предлагала мне мировое соглашение: вместе с "Олирти" заплатить мне 600 рублей, но директор "Олирти" идею не поддержала.

В итоге 15 мая суд Московского района решил: взыскать с "Сервис-Люкс" в пользу Ирины Уставицкой — 350 рублей. Двести из них — компенсация морального вреда.

— Все ответственность они переложили на "Сервис-Люкс", в иске к "Олирти" мне отказали, — рассказывает минчанка. — Я с этим не согласна и подала апелляционную жалобу.



Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Владимир Бельчик

Четвертая туристка из этой же грузинской поездки — Ирина Суша.

После коллективной жалобы Ирина, также отправляла претензию в фирму "Олирти". Говорит, в ответе ей предложили 100 рублей компенсации.

— Деньги я попросила отправить переводом по почте, тогда мне предложили путевку в Турцию на двоих на семь дней, — рассказывает собеседница. — Я отказалась, я не верю этому туристическому агентству.

16 апреля суд Центрального решил взыскать с компании «Олирти» в пользу Ирины 94 рубля и 70 копеек и 500 рублей компенсацию морального вреда.

— Мои интересы в суде представляло Городское общество защиты прав потребителей, суд решил, что "Олирти" должна выплатить им 800 рублей. Кроме того, фирме полагалось заплатить 594 рубля и 70 копеек штрафа, — переходит к цифрам женщина. — Директора фирмы такие суммы возмутили, она подала апелляцию в Минский городской суд. Заседание состоится 13 июня.

«Грузинский перевозчик, с которыми мы сотрудничали, нас подставил»

Ирина Тиунова, директор компании "Олирти" не скрывает: мотивы конфликта ей не понятны. Говорит, фирма предлагала женщинам мировые соглашения, но они отказались.



Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Владимир Бельчик

— В принципе, мы были готовы выплатить им суммы, которые определил суд, но параллельно с ними требования по расходам выставило общество защиты прав потребителей. Деньги, которые хочет получить общество, больше, чем выплаты самим туристкам. Поэтому мы и подали апелляционные жалобы, — говорит Ирина Тиунова.

Моральный ущерб в исках директор считает завышенным. В поездке, говорит она, не было ничего страшного.

— Кафе, где они питались, находится в центре города. От отеля до него минут десять. В прошлом сезоне 42 группы наших туристов съездили в данный тур. Все ели в этом кафе, и никто не возмущался, — поясняет ситуацию директор. — Кроме того, нужно понимать: это был эконом-тур. За 16 дней с 3-хразовым питанием они заплатили 350 долларов. Естественно, тут невозможно сделать как в Турции по системе «все включено», когда пришел в отель и кушай.

Единственной проблемной ситуацией в поездке, считает Ирина Тиунова, было возвращение домой.

— Так получилось, что грузинский перевозчик, с которыми мы сотрудничали, нас подставил, — говорит директор. — Нам экстренно пришлось искать транспорт. Но нужно понимать, это был высокий сезон. Быстро договориться с тем, кто бы перевез туристов через границу, не получалось. Тогда директор принимающей стороны лично приехал на границу, нашел водителей четырех «легковушек», попросил помочь нашим отдыхающим. Я в это время нашла микроавтобус, который тоже приехал за туристами.

По словам собеседницы, их фирме этим летом будет 25 лет. Ситуация, когда туристы, после поездки пошли в суд, возникла впервые. Директор не отрицает, случалось, что люди были чем-то не довольны, но всегда ситуацию удавалось разрешить.

— Туристки говорят, что коллективную жалобу подписали все, кто тогда ездил с ним в тур.

— Когда люди вернулись домой, они успокоились. Поняли, несмотря на форс-мажор, мы сделали все, чтобы доставить их в Беларусь, — продолжает собеседница. — Сейчас никто из них никаких претензий не предъявляет. Наоборот, некоторые звонят и уже готовы ехать с нами в другие путешествия.

По словам Ирины Тиуновой, эта история наносит немалый финансовый вред их фирме, а также вред деловой репутации компании. Собеседница уверена: худой мир, лучше войны. Правда, каким теперь может быть этот мир однозначно ответить сложно.

— Для себя я так и не поняла, чего они добиваются, — задается вопросом собеседница.