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Генпрокурор о киберпреступности: «Сегодня криптовалюта - это серьезный риск ухода от налогов»

04.06.2019 11:57 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня в Минске на региональной конференции прокуроры из Грузии, Латвии, Польши, России обсуждают, как бороться с киберпреступлениями и защищать персональные данные.


Генпрокурор Александр Конюк. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В Минске впервые проходит региональная конференция Международной ассоциации прокуроров. Ее полноправным членом Беларусь стала в прошлом году. На повестке дня сразу несколько вопросов для обсуждения: современные процедуры сбора электронных доказательств во время расследования, защита персональных данных и кибертерроризм как угроза национальной безопасности.

— Актуальность киберпреступлений очевидна. Появилось много новых понятий, приходится изучать эту ситуацию с тем же биткоином, криптовалютой. Это вещи, которые входят в нашу жизнь. К примеру, криптовалюта — это серьезный риск ухода от налогов, — заявил генеральный прокурор Александр Конюк.

На конференцию приехали заместители генеральных прокуроров Грузии, Казахстана, Латвии, Молдовы, Польши, России, Узбекистана.

— Киберпреступления — это актуальные преступления, и прокурорам необходимо их понимать. Ведь мы не так хорошо разбираемся в технике, программном обеспечении, поэтому сегодня прокуроры обсудят эту тему, — говорит Герхард Ярош, президент Международной ассоциации прокуроров.

Он отметил, что сегодня прокуроры из разных стран не только обменяются опытом раскрытия киберпреступлений, но и завяжут знакомства для дальнейшего сотрудничества.

В дискуссии также принимают участие председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич, председатель Верховного суда Валентин Сукало и заместитель главы Администрации президента Валерий Мицкевич.

 
Теги: знакомства, Курсы валют
 
 
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Сегодня в Минске на региональной конференции прокуроры из Грузии, Латвии, Польши, России обсуждают, как бороться с киберпреступлениями и защищать персональные...
 
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