В Кировске соревновались добровольные пожарные дружины, санитарные дружины и звенья (фоторепортаж)

Источник материала: Кировец





В минувшую субботу на стадионе Кировской СДЮШОР прошли традиционные районные соревнования добровольных пожарных дружин, санитарных дружин и звеньев, в состав которых вошли представители субъектов хозяйствования района.

Участников приветствовал заместитель председателя Кировского райисполкма Вячеслав Невинский.

Затем мужские команды добровольных пожарных дружин соревновались в комбинированной эстафете. А в это время команды добровольных санитарных дружин и звеньев участвовали в отдельных соревнованиях на знания и умения действовать в экстремальных ситуациях.

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Фото Максима МИКЕШИНА.