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В Кировске соревновались добровольные пожарные дружины, санитарные дружины и звенья (фоторепортаж)

04.06.2019 — Новости Общества | Кировец  
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Источник материала: Кировец

В Кировске соревновались добровольные пожарные дружины, санитарные дружины и звенья (фоторепортаж)

В минувшую субботу на стадионе Кировской СДЮШОР прошли традиционные районные соревнования добровольных пожарных дружин, санитарных дружин и звеньев, в состав которых вошли представители субъектов хозяйствования района.

Участников приветствовал заместитель председателя Кировского райисполкма Вячеслав Невинский. 

Затем мужские команды добровольных пожарных дружин соревновались в комбинированной эстафете. А в это время команды добровольных санитарных дружин и звеньев участвовали в отдельных соревнованиях на знания и умения действовать в экстремальных ситуациях.

Будет дополнено 


В Кировске соревновались добровольные пожарные дружины, санитарные дружины и звенья (фоторепортаж)


В Кировске соревновались добровольные пожарные дружины, санитарные дружины и звенья (фоторепортаж)


В Кировске соревновались добровольные пожарные дружины, санитарные дружины и звенья (фоторепортаж)


В Кировске соревновались добровольные пожарные дружины, санитарные дружины и звенья (фоторепортаж)
В Кировске соревновались добровольные пожарные дружины, санитарные дружины и звенья (фоторепортаж)


В Кировске соревновались добровольные пожарные дружины, санитарные дружины и звенья (фоторепортаж)


В Кировске соревновались добровольные пожарные дружины, санитарные дружины и звенья (фоторепортаж)


В Кировске соревновались добровольные пожарные дружины, санитарные дружины и звенья (фоторепортаж)


В Кировске соревновались добровольные пожарные дружины, санитарные дружины и звенья (фоторепортаж)


В Кировске соревновались добровольные пожарные дружины, санитарные дружины и звенья (фоторепортаж)


В Кировске соревновались добровольные пожарные дружины, санитарные дружины и звенья (фоторепортаж)


В Кировске соревновались добровольные пожарные дружины, санитарные дружины и звенья (фоторепортаж)


В Кировске соревновались добровольные пожарные дружины, санитарные дружины и звенья (фоторепортаж)


В Кировске соревновались добровольные пожарные дружины, санитарные дружины и звенья (фоторепортаж)


В Кировске соревновались добровольные пожарные дружины, санитарные дружины и звенья (фоторепортаж)
 В Кировске соревновались добровольные пожарные дружины, санитарные дружины и звенья (фоторепортаж)


В Кировске соревновались добровольные пожарные дружины, санитарные дружины и звенья (фоторепортаж)


В Кировске соревновались добровольные пожарные дружины, санитарные дружины и звенья (фоторепортаж)


В Кировске соревновались добровольные пожарные дружины, санитарные дружины и звенья (фоторепортаж)

В Кировске соревновались добровольные пожарные дружины, санитарные дружины и звенья (фоторепортаж)


В Кировске соревновались добровольные пожарные дружины, санитарные дружины и звенья (фоторепортаж)
В Кировске соревновались добровольные пожарные дружины, санитарные дружины и звенья (фоторепортаж)

В Кировске соревновались добровольные пожарные дружины, санитарные дружины и звенья (фоторепортаж)


В Кировске соревновались добровольные пожарные дружины, санитарные дружины и звенья (фоторепортаж)


В Кировске соревновались добровольные пожарные дружины, санитарные дружины и звенья (фоторепортаж)

В Кировске соревновались добровольные пожарные дружины, санитарные дружины и звенья (фоторепортаж)


В Кировске соревновались добровольные пожарные дружины, санитарные дружины и звенья (фоторепортаж)

Фото Максима МИКЕШИНА.

 
 
Ссылка на источник 52
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В минувшую субботу на стадионе Кировской СДЮШОР прошли традиционные районные соревнования добровольных пожарных дружин, санитарных дружин и звеньев, в...
 
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