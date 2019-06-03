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До +30°С ожидается в Беларуси 5 июня

04.06.2019 12:42 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

До +30°С ожидается в Беларуси 5 июня
Фото из архива

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Переменная облачность и до плюс 24-30 градусов ожидается в Беларуси 5 июня, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Ночью будет преимущественно без осадков, днем в основном по юго-западной половине пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ветер прогнозируется юго-восточный, восточный 3-8 м/с. При грозах порывы достигнут 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 10-16 градусов тепла, по югу - плюс 17-18. Днем в отдельных районах Гомельской области столбики термометров поднимутся до 30 градусов.-0-

Прогноз погоды в городах Беларуси можно узнать здесь

 
Теги: Минск
 
 
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4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Переменная облачность и до плюс 24-30 градусов ожидается в Беларуси 5 июня, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии,...
 
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