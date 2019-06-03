ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дело погибшего сотрудника ГАИ: в СК версию самоубийства считают приоритетной

04.06.2019 12:59 — Новости Общества | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Версия суицида сотрудника ГАИ Евгения Потаповича под Могилевом остается приоритетной у Следственного комитета Беларуси.

Об этом сообщил глава СК Иван Носкевич журналистам 4 июня.

По его словам, родители погибшего не обращались к следователям с просьбой об эксгумации.

«К сожалению, у нас уже были случаи нагнетания обстановки, когда «подбивали» близких. Понятно, что родителям тяжело смириться с тем, что их ребенок покончил жизнь самоубийством», - сказал Носкевич.

Глава ведомства отметил, что в последние дни получены результаты экспертиз, которые доказывают, что действительно имело место самоубийство.

В то же время отрабатываются и другие версии произошедшего.

«Ведь в первый день про самоубийство речи вообще не шло. Такая картина была первоначально, что мы опешили. Давно не было таких ЧП, чтобы сотрудника милиции убивали при таких обстоятельствах», - отметил Носкевич.

По его словам, в Могилев были направлены лучшие сотрудники Следственного комитета. Оперативная группа расследовала умышленное убийство, но затем версия суицида стала приоритетной. Расследование планируют вести в течение 2 месяцев, если версия самоубийства подтвердится, дело будет закрыто.

Напомним, 16 мая вечером лейтенант милиции Евгений Потапович был похищен, а затем найден убитым в Могилевской области. Тело лейтенанта обнаружили в лесу недалеко от пересечения объездной дороги вокруг Могилева и шоссе на Шклов. Перед смертью он послал сообщения о том, что его похитили цыгане.

После этого в Могилевской области прошли настоящие облавы на лиц цыганской национальности. Правозащитники потребовали у Генпрокуратуры разобраться, на каком основании сотрудники милиции задерживали и избивали невиновных представителей цыганской общины в Могилеве. После поднятого в СМИ шума, с цыганами Могилева встретилась глава президентской администрации Наталья Кочанова.

 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Версия суицида сотрудника ГАИ Евгения Потаповича под Могилевом остается приоритетной у Следственного комитета Беларуси. Об этом сообщил глава СК Иван Носкевич...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Кировске соревновались добровольные пожарные дружины, санитарные дружины и звенья (фоторепортаж)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
04.06.2019
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика