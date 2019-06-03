Дело погибшего сотрудника ГАИ: в СК версию самоубийства считают приоритетной

Версия суицида сотрудника ГАИ Евгения Потаповича под Могилевом остается приоритетной у Следственного комитета Беларуси.

Об этом сообщил глава СК Иван Носкевич журналистам 4 июня.

По его словам, родители погибшего не обращались к следователям с просьбой об эксгумации.

«К сожалению, у нас уже были случаи нагнетания обстановки, когда «подбивали» близких. Понятно, что родителям тяжело смириться с тем, что их ребенок покончил жизнь самоубийством», - сказал Носкевич.

Глава ведомства отметил, что в последние дни получены результаты экспертиз, которые доказывают, что действительно имело место самоубийство.

В то же время отрабатываются и другие версии произошедшего.

«Ведь в первый день про самоубийство речи вообще не шло. Такая картина была первоначально, что мы опешили. Давно не было таких ЧП, чтобы сотрудника милиции убивали при таких обстоятельствах», - отметил Носкевич.

По его словам, в Могилев были направлены лучшие сотрудники Следственного комитета. Оперативная группа расследовала умышленное убийство, но затем версия суицида стала приоритетной. Расследование планируют вести в течение 2 месяцев, если версия самоубийства подтвердится, дело будет закрыто.

Напомним, 16 мая вечером лейтенант милиции Евгений Потапович был похищен , а затем найден убитым в Могилевской области. Тело лейтенанта обнаружили в лесу недалеко от пересечения объездной дороги вокруг Могилева и шоссе на Шклов. Перед смертью он послал сообщения о том, что его похитили цыгане.