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Дело погибшего сотрудника ГАИ: в СК версию самоубийства считают приоритетной
04.06.2019 12:59 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Версия суицида сотрудника ГАИ Евгения Потаповича под Могилевом остается приоритетной у Следственного комитета Беларуси.
Об этом сообщил глава СК Иван Носкевич журналистам 4 июня.
По его словам, родители погибшего не обращались к следователям с просьбой об эксгумации.
«К сожалению, у нас уже были случаи нагнетания обстановки, когда «подбивали» близких. Понятно, что родителям тяжело смириться с тем, что их ребенок покончил жизнь самоубийством», - сказал Носкевич.
Глава ведомства отметил, что в последние дни получены результаты экспертиз, которые доказывают, что действительно имело место самоубийство.
В то же время отрабатываются и другие версии произошедшего.
«Ведь в первый день про самоубийство речи вообще не шло. Такая картина была первоначально, что мы опешили. Давно не было таких ЧП, чтобы сотрудника милиции убивали при таких обстоятельствах», - отметил Носкевич.
По его словам, в Могилев были направлены лучшие сотрудники Следственного комитета. Оперативная группа расследовала умышленное убийство, но затем версия суицида стала приоритетной. Расследование планируют вести в течение 2 месяцев, если версия самоубийства подтвердится, дело будет закрыто.
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Версия суицида сотрудника ГАИ Евгения Потаповича под Могилевом остается приоритетной у Следственного комитета Беларуси. Об этом сообщил глава СК Иван Носкевич...
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