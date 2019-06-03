Для ставок на тотализаторе витеблянин выманил у знакомых 20 тысяч долларов

Источник материала: Tut.by

В Витебске будут судить 35-летнего мужчину, который, чтобы делать ставки на спорт у букмекеров, присвоил более 40 тысяч рублей, взятых в долг у знакомых, сообщает СК.

Брал взаймы мужчина почти 3,5 года — с августа 2013-го по ноябрь 2017-го. Жертвы — знакомые жители Витебской области и Минска. Всем им он объяснял, что деньги нужны ему для каких-то благовидных целей, например на развитие бизнеса. На самом же деле делал ставки на спорт в букмекерских конторах — и все время проигрывал.

Потерпевшими по делу признаны 24 человека. Мужчина взял у них более 40 тысяч рублей.

Жителя Витебска обвиняют в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Он под стражей.