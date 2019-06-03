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Председатель Национального совета Словакии: восхищен тем, как в Беларуси ценят историю

04.06.2019 13:36 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Председатель Национального совета Словакии: восхищен тем, как в Беларуси ценят историю
Андрей Данко

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Национального совета Словацкой Республики Андрей Данко выразил восхищение тем, как в Беларуси ценят историю. В этом он признался журналистам после встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

По его словам, одной из тем беседы с главой государства была важность сохранения исторического наследия. В том, как это происходит в Беларуси, Андрей Данко смог убедиться во время посещения Музея истории Великой Отечественной войны в Минске. "Я восхищен, как у вас это организовано, - подчеркнул Андрей Данко. - Очень рад, что вы уважаете и цените память не только своих, но и словацких воинов".

В этой связи он обратил внимание на культурную и историческую общность народов Беларуси и Словакии. "Мы действительно очень близкие народы, у нас огромный потенциал сотрудничества. Мы можем многому друг у друга научиться", - сказал парламентарий. Он добавил, что хотел бы и в своей стране предложить обновить базу музея, где хранится память о событиях Второй мировой войны, подобно тому, как это сделано в Беларуси, однако нет уверенности, что подобная инициатива найдет поддержку.

Председатель парламента передал приглашение руководству Беларуси принять участие в торжественных мероприятиях по случаю 75-летия словацкого восстания против фашистского режима.

Во время встречи с Президентом обсуждались также различные аспекты образования молодежи. В частности, речь шла о достижении договоренностей по взаимному признанию дипломов об образовании. Важными темами беседы, по словам Андрея Данко, стали риски, связанные с развитием цифровых технологий, и защита детей в цифровом пространстве. "Надеюсь, наше сотрудничество будет укрепляться", - отметил он.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Национального совета Словацкой Республики Андрей Данко выразил восхищение тем, как в Беларуси ценят историю. В этом он...
 
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