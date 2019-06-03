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В велопробеге в Верхнедвинске участвовали малыши

04.06.2019 — Новости Общества | Двинская правда (Верхнедвинск)  
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Источник материала: Двинская правда (Верхнедвинск)

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В велопробеге в Верхнедвинске участвовали малыши

В велопробеге в Верхнедвинске участвовали малыши

В детских садах Верхнедвинска впервые состоялся велопробег, посвящённый 75-летию освобождения Беларуси и празднику Великой Победы.
В детском саду №2 к этому дню дети и родители готовились заранее. Для некоторых ребят родители стали домашними тренерами.
– День Победы – светлый и радостный праздник, – сказала заместитель заведующего по основной деятельности Татьяна Давыдёнок. – Мы с благодарностью вспоминаем наших защитников, отстоявших мир в жестокой битве. И хотим воспитать у детей чувство гордости за свою армию, желание защищать свою страну, уважение к подвигу нашего народа. Участвуя в велопробеге, отдаем дань памяти погибшим в Великой Отечественной войне.
Участники на велосипедах и самокатах, украшенных шарами, цветами, флагами, проехали вокруг территории детского сада. Небольшую дистанцию с легкостью преодолели все!
Родители встречали малышей на финишной прямой цветами, шарами и бурными аплодисментами.
В детском саду №4 накануне пробега прошли тематические занятия, посвященные Великой Победе.
– С детьми было проведено много предварительной работы: прочитаны исторические рассказы, выучены стихи и песни о войне, организована выставка рисунков, – рассказала заместитель заведующего по основной деятельности детского сада №4 Светлана Мяделец. – К мероприятию все участники подошли очень ответственно: родители подготовили велосипеды, воспитатели следили за передвижением детей на празднике.
Юные велосипедисты показали свое мастерство, ловко управляя двухколесными друзьями во время эстафеты, вместе с Карлсоном и Шапокляк отгадывали загадки и вспоминали правила дорожного движения. Затем в полной готовности и экипировке и с самым боевым настроением преодолевали трассу, следуя за руководителем по физическому воспитанию Ольгой Шипило.
В велопробеге не было ни победителей, ни побежденных, ведь главное в таком мероприятии не победа, а участие. Велопробег получился не только увлекательным, но и по-настоящему спортивным. На память о нём детям вручены медали. А коллективы детских садов и все воспитанники решили проводить его ежегодно!
Ксения ТОМАШЕВИЧ.
Фото автора.

 
 
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