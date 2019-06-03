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Даже за кустик мака на огороде можно поплатиться штрафом

04.06.2019 — Новости Общества | Двинская правда (Верхнедвинск)  
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Источник материала: Двинская правда (Верхнедвинск)

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Даже за кустик мака на огороде можно поплатиться штрафом

С 1 июня по 15 сентября 2019 года на территории района проводится специальная программа «Мак». Цель ее – профилактика правонарушений и преступлений, связанных с незаконным выращиванием, посевом, возделыванием наркосодержащих культур (мака и конопли) и выявление преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов.

Как правило, летом наркоманы используют для получения наркотиков «зелье», приготовленное из мака или конопли, выращенных на территории нашей республики. Зачастую законопослушные граждане на своих огородах или дачных участках оставляют расти дикорастущий мак для своих нужд – как кулинарных, так и просто для красоты огорода. Этим они ставят под угрозу не только свои грядки, на которых произрастают и другие культуры, так как наркоманы при сборе мака или конопли повреждают их, но и личное имущество, которым может воспользоваться наркоман для дальнейшей реализации в своих целях.
В 2018 году за время проведения специальной программы «Мак» на территории района к административной ответственности привлечено 32 гражданина по ст. 16.1 КоАП Республики Беларусь. Незаконные посевы выявлены на площади 422,2 кв. м общей массой 34,35 кг.
Напоминаем, что за посев или выращивание без цели сбыта или изготовления наркотических средств, психотропных веществ запрещенных к возделыванию растений или грибов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в том числе масличного или декоративного мака, предусмотрена административная ответственность по ст. 16.1 КоАП Республики Беларусь в виде предупреждения или наложения штрафа в размере до 20-ти базовых величин.
За посев или выращивание в целях сбыта или изготовления наркотических средств, психотропных веществ запрещенных к возделыванию растений либо культивирование с той же целью сортов конопли, мака и других растений, содержащих наркотические вещества, предусмотрена уголовная ответственность по ст. 329 УК Республики Беларусь, влекущая лишение свободы на срок до 3-х лет.
Граждане, которым стало известно о фактах произрастания мака или конопли (в том числе в лесах, на обочинах полей, дорог, в огородах), а также у которых имеется информация о лицах, причастных к незаконному обороту наркотиков, могут позвонить в Верхнедвинский РОВД по телефонам: 102, 5-32-02, 514-11-85 (МТС). Анонимность гарантируется!
С. Тарасевич,
старший оперуполномоченный ГНиПТЛ Верхнедвинского РОВД,
капитан милиции.

 
 
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