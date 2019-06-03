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Даже за кустик мака на огороде можно поплатиться штрафом
04.06.2019 — Новости Общества | Двинская правда (Верхнедвинск)
Источник материала: Двинская правда (Верхнедвинск)>
С 1 июня по 15 сентября 2019 года на территории района проводится специальная программа «Мак». Цель ее – профилактика правонарушений и преступлений, связанных с незаконным выращиванием, посевом, возделыванием наркосодержащих культур (мака и конопли) и выявление преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов.
Как правило, летом наркоманы используют для получения наркотиков «зелье», приготовленное из мака или конопли, выращенных на территории нашей республики. Зачастую законопослушные граждане на своих огородах или дачных участках оставляют расти дикорастущий мак для своих нужд – как кулинарных, так и просто для красоты огорода. Этим они ставят под угрозу не только свои грядки, на которых произрастают и другие культуры, так как наркоманы при сборе мака или конопли повреждают их, но и личное имущество, которым может воспользоваться наркоман для дальнейшей реализации в своих целях.
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> С 1 июня по 15 сентября 2019 года на территории района проводится специальная программа «Мак». Цель ее – профилактика правонарушений и преступлений, связанных с...
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