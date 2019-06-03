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Минобразования и МТС продолжат реализацию совместных образовательных проектов

04.06.2019 13:55 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Минобразования и МТС продолжат реализацию совместных образовательных проектов
Владимир Карпович и Ирина Старовойтова во время подписания

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство образования Беларуси и мобильный оператор МТС продолжат реализацию совместных образовательных проектов. Соответствующее соглашение на 2019-2020 годы подписали сегодня в пресс-центре БЕЛТА первый заместитель министра образования Ирина Старовойтова и генеральный директор компании МТС Владимир Карпович.

Сотрудничество министерства и МТС - отличный пример государственно-частного партнерства в реализации важнейших инициатив в образовании. С помощью таких совместных проектов вне рамок решается конкретная образовательная задача - повышение интернет-грамотности подрастающего поколения.

По словам Ирины Старовойтовой, сотрудничество с МТС строится на принципах долговременности и стабильности. "Уже не первый год реализуются разнообразные проекты, которые помогают сформировать определенные навыки у ребят по общению в интернет-сообществе. В том числе проводится активная работа с педагогами по формированию ответственного поведения учителей в сети, направленная на разграничение профессиональной и личной информации в интернет-пространстве", - сказала она.

"Наши дети постоянно находятся в интернет-среде, которая несет как благо, давая большую информационную обеспеченность, так и влечет угрозы, о которых мы говорим, выстраивая отношения с подрастающим поколением. Совместная инициатива с министерством дает возможности вести диалог с детьми, - отметил Владимир Карпович. - Одна из форм работы - интерактивная экспозиция "Вселенная интернета". Эта инициатива успешно прошла в Минске и Гомеле, есть планы на летний период. Надеемся, что дальнейшее сотрудничество с министерством будет таким же эффективным, как и в предыдущие годы".

Начало социально-образовательному сотрудничеству Минобразования и МТС было положено в 2016 году. За это время совместно организованы и получили развитие такие социально значимые проекты, как "Дети в интернете", "Ответственное поведение учителей в сети", "IT-лагерь", республиканский конкурс инновационных проектов "Информационные и мобильные технологии для образовательного процесса".

По проекту "Дети в интернете" безопасному поведению в сети уже обучено более 9 тыс. школьников во всех областях страны. В прошлом году проект трансформировался в обучающую интерактивную выставку "Вселенная интернета", которая успешно работала в Минске и Гомеле, ее посетили более 6 тыс. детей.

Уже стал традиционным республиканский конкурс "Информационные и мобильные технологии для образовательного процесса" среди старшеклассников и студентов. За время его проведения на конкурс было представлено почти 300 инновационных проектов.

Новое развитие получит проект "IT-лагерь": в этом году такой лагерь будет организован в Брестской области. Интенсив по современным информационным технологиям проведут специалисты Образовательного центра ПВТ. Продолжится совместная работа по формированию ответственного поведения в интернете самих педагогических работников, чтобы помочь преподавателям корректно и без рисков для репутации общаться с учениками в интернете. За время существования проекта такое обучение прошли почти 900 педагогов.-0-

Все материалы конференции можно прочитать по ссылке

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство образования Беларуси и мобильный оператор МТС продолжат реализацию совместных образовательных проектов. Соответствующее...
 
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