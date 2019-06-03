6 научных фактов об июньских детях

Источник материала: Полымя

Лето уже тут как тут, и если вам предстоит рожать в июне, то это здорово во всех отношениях. Во-первых, еще немного — и вам не придется ходить по жаре с большим животом. А во-вторых, начало лета — прекрасное время, чтобы родить малыша, ведь его первые месяцы жизни пройдут в тепле, среди зелени и цветов, под пение птиц, в потоках солнечного света. Может, именно поэтому у июньских детей такой огромный потенциал.





Вперед, к Нобелевке!

Статистика говорит о том, что среди лауреатов Нобелевской премии за все время ее вручения больше всего тех, кто появился на свет в июне. Их практически вдвое больше, чем тех, кто родился в феврале. С чем связана такая диспропорция, не ясно.

Ночные совы

Возможно, достойные Нобелевки идеи приходят в голову тех, кто рожден в июне, под покровом ночи. Во всяком случае, исследование, опубликованное в журнале Sleep, показывает, что люди, появившиеся на свет весной и летом, чаще, чем рожденные осенью и зимой, любят поздно ложиться и поздно вставать.

Позитивный взгляд на мир

Может быть, в этом виноват избыток солнечного света в первые месяцы жизни, но многие весенне-летние люди обладают гипертермическим темпераментом, то есть излучают жизнерадостность и оптимизм.

Непостоянство

Помимо гипертермического, среди рожденных в начале лета часто встречается циклотимический тип темперамента. Это означает, что, несмотря на склонность к позитиву, они подвержены резкой смене настроений. Поэтому радость и воодушевление могут вдруг смениться упадком и печалью. Но потом – столь же быстро – могут снова вернуться оптимизм и веселье.

Риск — благородное дело, но не наше

Исследование, посвященное тому, как сезон появления на свет влияет на уровень выработки гормона дофамина в головном мозге, продемонстрировало, что к импульсивному, рискованному поведению больше склонны люди, рожденные осенью и зимой. Самый низкий уровень выработки дофамина у тех, кто родился в мае и июне, что заставляет предположить — июньские дети не будут лезть на рожон.

Высокие и здоровые

Как показало исследование, проведенное учеными из Кембриджского университета, люди, родившиеся в теплое время года, в среднем выше, чем те, кто появился на свет зимой. Кроме того, летние дети в среднем рождаются более здоровыми и с более высоким весом, чем зимние малыши.

По материалам сайта mother.ly