В белорусской армии появятся пиарщики

Источник материала: Полымя

Военно-учетная специальность «Организация связи с общественностью» появилась в белорусской армии с 1 июня этого года, свидетельствует постановление Минобороны от 11 мая 2019 № 7.

Данным документом Министерство обороны обновило перечень военно-учетных специальностей для обучения по программам подготовки младших командиров и офицеров запаса на военных кафедрах или военных факультетах учреждений среднего специального образования и учреждений высшего образования.

Значительных изменений перечень специальностей не претерпел, однако в нем появилась новая профессия. Так, теперь для армии будут готовить и по специальности «Организация связи с общественностью» (код — 808800).

Обучать будущих пиарщиков для армии будут в трех университетах: БГУ, Витебском государственном и Гродненском государственном.

Когда будет осуществлен набор первых студентов на военные факультеты по этой специальности, пока не известно. В плане приема на военный факультет БГУ информации о приеме на «Организацию связи с общественностью» пока нет.